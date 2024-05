Kayseri’den Türkiye’ye örnek bir proje: ERVA

Takip Et

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri Valiliği öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim, Emniyet, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin katılımıyla hayata geçen projeye, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri de destek veriyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “ERVA projesi ile hem küresel anlamda etkisini artıran materyalist düşünce ve güç odaklılığın gençlerin ve çocukların üzerindeki etkisini azaltacak hem de gençlerimizi ve çocuklarımızı materyalist popüler kültürün etkisinden koruyacağız. Bu kapsamda hayata geçen spor okullarımız şimdiden milli değerler ve milli benlik oluşturma, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora yöneltme konusunda çok önemli bir konuma ulaştı” dedi. Vali Çiçek, ERVA Projesi’nin Kayseri il genelinde hayata geçtiğini ancak Türkiye’de de uygulaması gerçekleştirilebilecek olan; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise kademelerinde öğrenci ve veli profiline yönelik kitlesel değer kazandırma çalışması olduğunu vurguladı.

“Hiçbir gencimizi uyuşturucuya teslim etmeyeceğiz”

Kayseri iş dünyasının paydaşları olan odalar ve STK’lar ERVA Spor Okulları kapsamında önemli adımlar attı. Şu ana kadar 29 spor okulu açıldı. Vali Çiçek, “Proje dâhilinde ilçelerde de spor okulları açılmaya başlandı, Bünyan, Yahyalı, Hacılar, İncesu’da faaliyette. Güzel şehrimizde hiçbir gencimizi uyuşturucuya teslim etmeyeceğiz. Bunun için emniyet güçlerimiz tarafıyla tedbirlerimizi sonuna kadar alıyoruz. Bunun yanında her bir gencimizin bir sporla uğraşmasını istiyoruz. Her mahallemizde bir spor okulu açacağız diye yola çıktık. Gençleri spora yönlendirmek sadece belediyelerin ve STK’ların değil gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara inat hepimizin elini taşın altına koyması gereken bir konu. Biz de her mahallemizde eğitim ve malzemelerin ücretsiz karşılanacağı tesisler olsun istedik. ERVA Spor Okullarında şu ana kadar 29 yerde 8 bin lisanslı sporcumuz oldu. İl merkezi ve ilçelerimizde ERVA spor okullarının sayısını artırıp, gençlerimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak temel hedefimiz. Kayseri’de odalar ve STK’lar, sosyal sorumluluklarının ötesinde, ERVA projesine yaptıkları katkılarla sosyal dayanışmanın, çocuklarımızı, gençlerimize yani geleceğimize sahip çıkmanın en güzel örneklerini sergiliyor” diye konuştu. Vali Çiçek, ERVA Değerler Eğitimi ile merkez ve ilçelerde 100 okulda 40 bin öğrenciye ulaştıklarını ve daha fazla öğrenciye ulaşmak için de çalışmaların devam ettiğini paylaştı.

ERVA projesi ile ilgili iki farklı alanda çalışma yapıldığını da aktaran Vali Gökmen Çiçek, “Örgün okullarda ERVA Değerler Eğitimi, ERVA Spor okullarında ise sporla beraber farklı başlıklarda tematik eğitimler veriliyor. Ayrıca o ayın değeri ile ilgili alanında uzman kişilerin sunumuyla büyük salonlarda aile seminerleri, öğrencilerine yönelik şehir içi ve şehir dışı kültürel ve bilimsel geziler, ayın değeriyle ilgili afiş -fotoğraf ve benzeri yarışmalar gerçekleştiriliyor. ERVA Spor Kulüplerinde antrenmanların akabinde alanında uzman eğitimciler tarafından Değerler Eğitimi, Adabı Muaşeret ve Nezaket, Tarih Bilinci, Psikolojik Destek ve Rehberlik, Sağlıklı Yaşam ve Beslenme gibi eğitimler sunuluyor” şeklinde konuştu.