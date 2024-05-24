Prasoft, rotasını sektördeki gelişmeleri önceden tahmin ederek çiziyor

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Prasoft Yazılım, hayatı kolaylaştıran pratik yazılımlar üreten bir teknoloji firması. PraSoft Yazılım, kendi bünyesinde PraPazar, Pranomi, PraAkademi ve PraMarkt gibi alanlarında uzmanlaşmış alt markalara sahip. Süreç içerisinde değişim gösteren teknolojik altyapı ve kullanıcı ihtiyaçlarını analiz ederek stratejiler geliştiren Prasoft, dijital dönüşüm yaşayan kullanıcılarının gerçekten neye ihtiyaç duyabileceklerini önceden tespit ederek, tasarlıyor ve kullanıma sunuyor.

Şirketin çalışma alanları hakkında prasoft.com.tr adresinden detaylı bilgi alınabileceğini paylaşan CEO Akmermer, “PraSoft olarak birbirinden farklı segmentlerdeki müşterilerin zaman ve işgücü maliyetlerini minimize ederek kendi işlerine odaklanmalarına katkı sağlıyoruz” dedi. Özellikle son yıllarda önlenemez bir yükselişe geçen e-ticaret ve e-ihracat alanlarında girişimcilerin operasyonlarını kolaylaştırmak üzere hayata geçirdikleri yazılım olan PraPazar hakkında bilgiler veren Ferhat Akmermer, “Türkiye’nin önde gelen bulut tabanlı e-ticaret ve pazaryeri entegrasyon sistemi olan PraPazar, kullanıcılarına pratik e-ticaret ve e-ihracat deneyimi sunmaya odaklandı. Kurulduğu 2017 yılından günümüze kadar en güncel pazaryerlerini son teknoloji ile hızlı bir şekilde bünyesine entegre ederek rekabet avantajı sağlıyor” diye konuştu.

“Sağlıklı bir stok yönetimi yapabilirsiniz”

PraPazar e-ticaret ve e-ihracat entegrasyon sisteminin özelliklerini paylaşan Akmermer, “PraPazar uygulamamızdaki yurtiçi ve yurtdışı pazaryeri entegrasyonları ile dünyanın en gelişmiş Pazar yerlerinde satış yapabilir, ürünlerinizi hızlı bir şekilde listeleyebilir ve tüm siparişlerinizi tek panelden yönetebilirsiniz. Satmış olduğunuz ürünün sipariş bilgisi, isteğinize göre sms ve mail olarak size bildirilir. Tüm mecralardaki stoklarınızı tek ekrandan görerek hızlı kararlar alabilir, sağlıklı bir stok yönetimi yapabilirsiniz. Pazar yerlerinden gelen siparişlerinizi ister manuel, ister otomatik olarak muhasebe programınıza gönderebilirsiniz. Muhasebe sisteminizden tüm stoklarınız çekilerek bağlı olan tüm pazaryerlerine yansıtılır. Kargo barkodunuzun oluşturulmasından, ürünün kargolama sürecinde hangi aşamada olduğuna varıncaya kadar tüm lojistik operasyonunuzu detaylı bir şekilde yönetebilirsiniz. Dilerseniz kendi kargo anlaşmanızı veya pazaryerlerinin kargo anlaşmalarını kullanabilirsiniz. Satışını yaptığınız ürünleriniz müşteri tarafından geri gönderilirse, tüm bu iadeleri tek panel üzerinden onaylayabilir veya reddedebilirsiniz. Ayrıca farklı satış kanallarınızdan gelen müşteri sorularınızı tek panelden pratik bir şekilde yanıtlayabilirsiniz” bilgilerini paylaştı.

Akmermer, sosyal medya entegrasyonu ile de ürünlerin, entegrasyonu bulunan sosyal medyalara iletilerek daha fazla kitlelere ulaştırılabildiğini ve bu sayede daha geniş kitlelere ulaşarak marka bilinirliğine de katkı sağlayabildiklerini söyledi.