Uluslararası değere sahip bir marka: Kayseri Şeker

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

1955’te üretime başlayarak bugün Kayseri, Yozgat, Sivas, Tokat, Nevşehir illeri olmak üzere 21 bölge müdürlüğü ve yüzlerce köydeki ekim alanlarında sözleşmeli ekim yaptıran Kayseri Şeker, çiftçilerinin ürettiği pancarı işleyerek ekonomik ve stratejik önemi ile kıymetli olan pancar şekeri üretimi yapıyor. Kayseri Şeker, bugün 3 büyük fabrikasında günde 34.500 ton pancar işleme ve 5.000 ton şeker üretim kapasitesiyle, ülke tarımına ve bölge çiftçisine büyük bir değer sağlıyor.

Kayseri Şeker, 2023-2024 kampanya dönemi kapsamında faaliyet gösteren Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında 111 gün süren kampanya döneminde 3 milyon 660 bin ton pancar işleyerek ürettiği 554 bin 740 ton şeker ile büyük bir rekora imza atma başarısı gösterdi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, üretim noktasında Kayseri Şeker’in, kesintisiz üretim ile kusursuz tedarik zinciri ve standart koruma ilkesi ile hareket ettiğini, tarladan sofraya kadar devam eden tüm üretim aşamalarını dijital olarak yürüttüğüne dikkati çekerek, “PanŞeker Kart, İnsansız Tesellüm Projesi (İNTEP), Randevulu Sistem uygulamaları birer örnek çalışmalarımızdır. Kayseri Şeker ürettiği şekerin güvenliği ile kalitesinden dolayı TSE Çift Yıldız ve Sosyal Sorumluluk belgesine layık görülmüştür. Kayseri Şeker’in AR-GE merkezi, bizim deyimimizle tarımın geleceğinin tasarlandığı bir güç merkezidir. AR-GE merkezimiz, yerli ve milli şeker pancarı tohumu projesinin yanı sıra birçok tarım ürününde kalite ve verimliliği artıracak, maliyeti azaltacak tohum gelişimini destekleyen, damla sulama yöntemlerini yaygınlaştıran ve pancar ıslahı projeleri gerçekleştiren bir güç olarak sektörde rol model oluşturmaktadır” dedi.

Kayseri Şeker 2023 yılını 8 milyar TL ciro ile kapattı

Kayseri Şeker’in 2023 yılını 8 milyar TL ciro ile kapattığına dikkati çeken Hüseyin Akay, 2024 programı ve hedeflerini ise şu ifadelerle dile getirdi:

“Kayseri Şeker'in 13 yılda sektörde gerçekleştirdiği atılımlar ve inovatif projeler ile geleceğe yönelik umutları ve kararlılığı kesindir. Kayseri Şeker sektörünün içinde bir markadır ve tüm dünyada tanınırlığını daha da çok artıracaktır. Kayseri Şeker, akıllı tarım uygulamaları ile üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak, tüm paydaşlarımıza, ülkemize, üretime ve doğaya olan sorumluluklarımızı yerine getirmek için projeler geliştirmeye devam edecektir. Ayrıca bunu da belirtmek isterim ki Kayseri Şeker olarak ülkemize ve Türk çiftçisine değer katmak, Anadolunun mirasına sahip çıkmak her daim öncelikli hedeflerimizdir. Kayseri Şeker’in Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinde Akışkan Yataklı Kömürlü Kazan Tesisi 6.150.000 dolar bedel ile satın alınan son dönemlerde yapılan büyük yatırımlardan birini oluşturuyor. Boğazlıyan Şeker Fabrikasının saatte 65 ton 8 bar proses buhar ihtiyacını karşılayan bu tesis, aynı zamanda fabrikaya katma değer de sağlıyor.”

Kayseri Şeker’in, uluslararası standartlara sahip güzide bir kuruluş olduğunu sektörde kendilerini diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin uluslararası standartları benimseyip, uygulayan olduğuna dikkati çeken Başkan Akay, “Kayseri Şeker son yıllarda yaptığı atılımlarıyla, özellikle 2023 yılı çiftçiler açısından zirveler yılı olmuştur. Biz çiftçi kuruluşu olarak kurumsalız, hesap vermeye hazırız, her türlü şeffaflık içindeyiz, çiftçimizden gizli saklı hiçbir uygulamamız yok. Biz Kayseri Şeker olarak çiftçilerimizi, ekimden hasada kadar olan süreçte yalnız bırakmıyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi üretimin her aşamasında, çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının giderilmesini kendimize vazife biliyoruz ve önceliğimiz her zaman çiftçimizin mutluluğu oluyor. TSE Belgeli kahverengi toz şeker, Türkiye’de bir ilk. Türk Standartları Enstitüsü’nün yaptığı denetim ve incelemeleri sonucunda TSE belgemizi aldık. Bu belge kapsamında standartlara uygun olarak üretimler gerçekleşiyor. Kayseri Şeker Kahverengi Şeker Tesisi, Aralık 2023 tarihinde kapsam genişletme ile kalite yönetim sistemi, müşteri memnuniyeti yönetim sistemi ve FSSC 22000 gıda güvenliği yönetim sistemlerine dâhil edildi. Kayseri Şeker Fabrikası Kahverengi Şeker Tesisi gıda sektöründe bu standartlarda üretim yapan tek üreticidir” şeklinde konuştu.