Kayseri’ye 1,6 milyar dolar yatırımla Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB kuruluyor

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Konferans Salonunda Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katılımıyla “Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşmaları” konulu toplantı düzenlendi. KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kayseri’ye yaklaşık 1,6 milyar dolar yatırımla, 3 milyon 400 bin metrekare alanda Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB kurulacağını söyledi. Kayseri’nin orta yüksek ve yüksek teknolojideki ürün adedini artırmak zorunda olduğunu paylaşan Büyüksimitci, “Kayseri’de yüksek teknolojik ürün üretmek ve ülkemizin savunma sanayiindeki yerlileşme oranını artırmak adına üzerinde çalıştığımız Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB’yi faaliyete geçirmek en büyük hedeflerimiz arasında. Ön fizibilite raporlarımıza göre, yaklaşık 1,6 milyar dolar yatırımla, 3 milyon 400 bin metrekare alanda kuracağımız Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB’nin, şehrimizin 100 yıllık sanayi kültürüne çok yakışacak” dedi.

Kayseri’nin savunma sanayi geçmişi 1926’ya uzanıyor

Kayseri’nin savunma sanayi alanında geçmişten gelen birikim ve tecrübeye sahip olduğunu paylaşan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Kayseri’nin savunma sanayinde 1926 yılından bu yana köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, “Kayseri, birçok firması ile Türkiye’nin savunma sanayi ekosistemine önemli katkılar sağlıyor. İlk olarak 1926’da Kayseri’de Tayyare ve Motor Türk A.Ş. (TOMTAŞ) uçak fabrikası açılmış, 1 yıl içerisinde A-20, F-13 ve G23 uçaklarının montaj, üretim, bakım ve onarımları başlamış. 1931 yılında Milli Savunma Bakanlığı’na devrolan Kayseri Tayyare Fabrikası ayda 4 uçak üretebilecek kapasiteye ulaşmış, 1932-1942 yılları arasında 200 adet uçak üretimi gerçekleştirilmiş ve bir kısmını da ihraç etmiş. 1979 yılında yüzde 85'i yerli malzeme ile üretilen Türk uçağı Mavi Işık 79-XA, Kayseri İkmal Merkezi'nden havalanmış. Ayrıca 1954 yılında kurulan 2'nci Ana Bakım Merkez Komutanlığı bugün 387 bin metrekarelik alanda tank üretimi, modernizasyonu ve yenileştirme çalışmalarına devam ediyor. Bugün Kayseri’de yeni nesil stratejik nakliye uçağı A400M başta olmak üzere, tüm uçakların fabrika Seviyesi bakım, onarım, revizyon ve modernizasyon işlemleri yapılıyor. Dolayısıyla Kayseri, savunma sanayiinde 1926 yılından beri gelen köklü bir geçmişe sahip” açıklamalarında bulundu. 2’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ve 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün Kayseri adına bir şans olduğunun altını çizen Büyüksimitci, her iki fabrikanın da önemli bir tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli pil üreticisi ASPİLSAN Enerji

Kayseri’nin savunma sanayi alanında faaliyet gösteren önde gelen kuruluşları olan ASPİLSAN Enerji, KİM Teknoloji ve TOMTAŞ Havacılık hakkında da bilgiler veren Büyüksimitci, “ASPİLSAN Enerji, 1984 yılında Kayserili iş insanlarının katkılarıyla kurulmuş ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışlanmıştı. ASPİLSAN Eenerji bugün Türkiye’nin ilk yerli ve milli pil üreticisi konumunda. Ayrıca Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası öncülüğünde ileri malzemeler konusunda faaliyet göstermek ve yeni bir ortaklık modeli oluşturmak üzere KİM Teknoloji’yi hayata geçirdik. Yine Kayserili sanayicilerimizin ortaklık yapısı ile kurulmuş olan TOMTAŞ Havacılık da, yapılan yatırım modeli bakımından birçok kişiye örnek olacak. TOMTAŞ’ın yeniden canlandırılması süreci, Kayseri’nin yeniden bir havacılık üretim merkezi haline gelmesi açısından önemli” ifadelerini kullandı.

“Kayseri savunma sanayi alanında daha fazla sorumluluk alabilir”

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise programa katılan iş insanlarına, savunma sanayii ekosistemi, mevcut projeleri ve gelecek dönem vizyonu üzerine sunum yaptı. Prof. Dr. Görgün’ün sunumuna göre, Kayseri’de savunma sanayi alanında, 2019 yılında 34 firma 22,5 milyon dolar ciro yaptı, 2024 yılında ise 55 firma 72 milyon dolar ciro gerçekleştirdi. “Başkanlığımızın destek ve teşvik programlarının yakından takip edilmesi önemli” diyen Görgün, Kayseri’ye somut çıktılar almak adına ve emeklerin karşılığının alınması niyetiyle geldiklerini belirterek, “Kayseri’nin savunma sanayi alanında daha fazla sorumluluk alabileceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.