Kemalpaşa OSB’de altyapı yatırımları bakanlık kredisi ile tamamlanacak

İZMİR / EKONOMİ

KOSBİ Bölge Müdürü Salman Eldeş, 1. ve 2. etap parselasyon planlarını daha önce tamamladıklarını, 3. etap için parselasyon planlarının da bakanlığın onayında olduğunu hatırlatarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan aldıkları toplam 1.3 milyar TL’lik kredi ile altyapı çalışmalarına hız vereceklerini söyledi.

Yollar, yolların asfaltlanması, yollardaki atık su, yağmur suyu, içme suyu hatları ve onların parsel bağlantılarının bu kredi ile tamamlanacağını vurgulayan Eldeş, “Bu süreçte biz de kendi kaynaklarımızı kullanarak doğalgaz ve elektrik şebekelerini tamamlayacağız” dedi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Eldeş, Fen ve İmar İşleri Şube Müdürlüğü olarak 23 milyon TL değerinde hafriyat, 5.2 milyon TL değerinde altyapı işi olmak üzere toplam 28.2 milyon TL değerinde altyapı işi ihalesi düzenlediklerini belirterek, “İhale kapsamında 216 bin metreküp hafriyat ve 5,5 km uzunluğunda altyapı işi tamamlanacak” dedi.

Hedef 900 fabrika, 50 bin istihdam

Doğalgaz Şube Müdürlüğü olarak 40 milyon TL değerinde çelik ana hat yapım işi ihalesi de yapmayı planladıklarını vurgulayan Eldeş, “İhale kapsamında 6 km çelik boru işi yer alıyor. Ayrıca Elektrik Şube Müdürlüğü olarak 30 milyon TL değerinde elektrik hattı ihalesi de açtık. Bu kapsamda da 57 km kablolu hat, 53 km boru hattı olmak üzere toplam 110 km’lik yatırım yapmış olacağız. Bölgemizde altyapının tamamlanması için tüm ekibimizle gayretli bir çalışma yapıyoruz. Altyapıların tamamlanması ile birlikte sanayicilerimizde kendi parsellerinde tesislerini kuruyorlar. Bölgemiz tam doluluğa ulaştığında bölgede 900’ü aşkın tesis ve 50 bine yakın istihdam rakamına ulaşarak, ülke ekonomisine bölge olarak katkımızı daha da artıracağız” diye konuştu.