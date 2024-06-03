Tüpraş’ın robotik kodlama yarışmasının ilki İzmir’de düzenlendi

İZMİR / EKONOMİ

Etkinlikte Tüpraş’ın İzmir’de robotik kodlama, 3 boyutlu modelleme ve ahşap tasarım sınıfları kurduğu 8 ortaokuldan 32 öğrenci yarıştı.

Tüpraş İzmir Aliağa Rafinerisi sosyal tesislerinde İzmir Rafineri Müdürü Volkan Demirtaş ev sahipliğinde gerçekleşen yarışmada Etkinlikte Tüpraş’ın İzmir’de robotik kodlama, 3 boyutlu modelleme ve ahşap tasarım sınıfları kurduğu 8 ortaokul yarıştı.

7. ve 8. sınıflardan, 2’şer kız ve 2’şer erkek olmak üzere 4 kişilik takımlardan, 32 öğrencinin katıldığı yarışmada öğrenciler; robotik kodlama, 3 boyutlu modelleme ve ahşap tasarım sınıflarında öğrendiklerini, çağımızın önemli sorunlarına çözümler bulmak için kullandılar. Öğrenciler, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı yenilikçi çözüm önerileri içeren, enerji ve su tasarrufu sağlayan inovatif ve teknolojik proje tasarımlarını sundular.

Yarışmada Bayraklı Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu birinci, Bornova Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulu ikinci, Aliağa Atatürk Ortaokulu üçüncü oldu. İl birincileri ödül olarak dizüstü bilgisayar, il ikincileri tablet, il üçüncüleri ise akıllı saat almaya hak kazandı. Dereceye giren ekiplere sertifikaları ve ödülleri MEB ve TÜPRAŞ yetkilileri tarafından verildi.

Çocukların küçük yaştan itibaren teknoloji ve inovasyonla tanışarak, tasarım yetkinliklerini geliştirmelerine katkı amacıyla Tüpraş; İstanbul ve rafinerilerinin bulunduğu Batman, Kırıkkale, İzmir ve Kocaeli’deki ortaokullarda 7. ve 8. sınıflar teknoloji ve tasarım dersleri müfredatına uygun olarak robotik kodlama ve 3 boyutlu modelleme eğitimlerini sürdürüyor.