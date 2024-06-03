Karatay Belediyesi, iklim değişikliği mücadelesine katıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

İklim ve enerji hedeflerinin uygulanmasını gönüllü olarak taahhüt eden yerel yönetimlerin bir araya getirilmesi amacıyla kurulan GCoM, iklim değişikliği etkilerinin daha iyi anlaşılması, yerel yönetimlerin sürece en uygun düzeyde uyum sağlamasına yönelik stratejiler geliştirmesi ve süreci akılcı politikalara dönüştürmesi açısından önem taşıyor. Karatay Belediyesi, söz konusu sözleşmeyi imzalamasıyla; Türkiye tarafından da imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerini sağlamak için belirlenen taahhütlere uyarak gönüllü olarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katılmış oldu.

Karatay Belediyesi bu anlaşmayla; Türkiye’de sera gazı emisyonunu azaltmak, iklim değişikliğinin etkilerine hazırlanmak, sürdürebilir enerjiye erişimi arttırmak ve bu amaçlar doğrultusunda ilerlemeyi takip etmek için önemli fırsatlar yakalamış oluyor. Yine Karatay Belediyesi; iklim yönetişiminin yerel düzeyde artan önemini de bir kez daha ortaya koyarak, dünya çapındaki şehirlerin etkili iklim stratejilerini de hayata geçirmesi için önemli aşama kaydedecek.

Dünyada küresel emisyonun, yani sera gazı salınımını sıfıra indirme hedefine aktif olarak destek verecek olan Karatay Belediyesi ayrıca; iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için de çalışmalar yürütecek.

“Hedefimiz geleceğe temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak”

Çevre dostu ve yenilenebilir enerjiye dair birçok projeyle bugüne kadar Karatay’ı geleceğe taşıdıklarına vurgu yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çevreye ve doğaya sahip çıkan belediyecilik anlayışından ödün vermeden etkin bir gayretin içinde olduklarının altını çizdi.

Bu kapsamda imzaladıkları İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi”nin önemine değinen Başkan Hasan Kılca şu değerlendirmelerde bulundu; “Karatay Belediyesi olarak çevreye önem veren, doğanın korunması konusunda oldukça hassas davranan ve bu konuda pek çok projeler üreten bir anlayışa sahibiz. Çünkü küresel ısınmanın iklim üzerinde yıkıcı etkilere neden olduğunun farkındayız. Özellikle sera gazı emisyonlarının küresel ölçekte artmaya devam etmesi halinde geleceğin hepimiz için önemli sorunlar oluşturacağı görülebiliyor. Bunun önüne geçebilmek adına Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar Sıfır Atık ile ilgili birçok çalışmayı hayata geçirdik. Yenilenebilir enerji konusunda da ilçemizde Güneş Enerji Santralleri (GES) kuruyoruz. Şimdi de tüm bu çalışmalarımızı bir üst aşamaya taşıyarak, Avrupa’nın yanı sıra ülkemizde de bazı yerel yönetimlerin taraf olduğu İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne imza attık. Bu anlaşmayla sadece şehrimize ve Karatayımıza olan hassasiyetimizi ortaya koymuş olmuyoruz. Aynı zamanda ülkemizin de imzaladığı Paris İklim Anlaşması’na ve bu anlaşmanın belirlediği hedeflerin yerine getirilmesi için de belediye olarak dahil olmuş oluyoruz. Yani yerelde yakaladığımız başarı çıtamızı hem daha geliştirmek hem de daha ileriye taşıyıp örnek hizmetlerimizin sayısını artırmak için gayret etmiş de oluyoruz. Bu arada Karatay Belediyesi olarak, 26-27 Haziran tarihleri arasında UCLG-MEWA’nın Yönetim Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği yapacağız. Bu programı da hem ülkemizin hem de belediyemizin geldiği aşamaların ortaya konması açısından önemsiyoruz” dedi.

GCoM yetkilileri 26-27 Haziran’da Karatay’da

Öte yandan İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi (GCoM) yetkilileri ve Türkiye sorumluları, 26-27 Haziran’da Karatay’da olacak. Karatay Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek UCLG-MEWA’nın Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılacak olan GCoM yetkilileri, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca tarafından imzalanan sözleşme sürecini ve yürütülecek çalışmalar konusunda bilgi verecek, sunumlar gerçekleştirecek.

Bu arada UCLG-MEWA Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerel düzeyde izlenmesine yönelik olarak da Karatay Belediyesi; 2021’de hazırladığı Gönüllü Yerel Değerlendirme

Raporu’nu (LVR) BM’ye sunmuş ve bu konuda da Türkiye’de öncü ve örnek belediyeler arasındaki yerini almıştı.