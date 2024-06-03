Şanlıurfa’da genç sigortacılara yeni iş alanları açılıyor

Mehmet Nabi Batuk / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 28. Sigorta Hizmetleri Meslek Komitesi ile Şanlıurfa Sigorta Acenteleri Derneği (ŞURSAD) Harran Üniversitesi Suruç Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü son öğrencilerine yönelik kariyer günü düzenledi.

Şanlıurfa TSO Göbeklitepe Salonu’nda ŞUTSO 28. Meslek Komite Başkanı Mustafa Direkçi’nin moderatörlüğünde düzenlenen kariyer gününe, ŞUTSO Başkanı Mehmet Yetim, Ray Sigorta Adana Bölge Müdürü Akın Yörüger, Tarsim Şanlıurfa Bölge Müdürü Yusuf Üstün, Doğa Sigorta Saha Hasar Yönetmeni Emin Kırmızı Ekspertiz Mehmet İbrahim Ağaoğlu ve meslek yüksekokulu akademisyenleri ve öğrencileri katıldı. Kariyer gününde öğrencilere farklı kurumlar tarafından düzenlenen iş garantili projelerin sunumu gerçekleştirildi.

İş ortamından kaynaklı sorunlar gençleri karamsarlığa sürüklüyor

ŞUTSO Başkanı Mehmet Yetim, etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye’deki işsizlik ve iş ortamından kaynaklanan sorunların, özellikle iş ortamına girmemiş, eğitimi devam eden öğrencileri karamsarlığa sürüklediğine dikkat çekti. Bu durumun öğrencilerin gelecek endişesine neden olduğunu belirten Yetim, “Tüm sektörlerde kariyer günü etkinliklerini destekliyoruz. İstihdam ve kariyer günleri, gerek özel sektör gerek kamu sektöründeki kurumlar ile öğrenciler arasında birebir ve doğru bir iletişim ortamı oluştururken, katılan işletmelere ise ihtiyaçları olan nitelikli elemanlara yerinde ulaşma fırsatını sunuyor” dedi.

ŞURSAD, mezunlara yönelik iş garantili projeler hazırlıyor

Şanlıurfa Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Nihat Fırathan ise kentteki sigorta acentelerinin en önemli sorunlarından birisinin nitelikli personel olduğuna dikkat çekti. Bu alanda yerel belediyelerle iş garantili projeler hazırladıklarını ifade eden Nihat Fırathan, “Haliliye Belediyesi ile görüşmelerimiz olumlu olarak devam ediyor. Eğer projemiz onaylanırsa öğrencilerimizi saha stajına çıkartıp tecrübe aktarımı yapacağız. Stajlarında başarılı olan öğrencilerimizi ise derneğimize üye acentelerimizde iş sahibi yapacağız. Alanımızda eğitim gören öğrencilere yeni iş sahaları açabilmek adına İş Kur ile de görüşüyoruz. Sigorta acentelerine 3 ay olan maaş desteğinin 6 aya çıkarılması noktasında çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.