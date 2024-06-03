Türkiye halı ihracatına Gaziantep damgası

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı ziyareti sırasında TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer’le de görüşen heyet fuar ve sektör hakkında bilgiler aldı.

Türk halı kimliğinin uluslararası pazarlarda etkin yer bulmasında Gaziantepli halıcıların büyük misyonlar üstlendiğini ifade eden İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Naci Ölçen “Gaziantepli halıcıların bölge ihracatının yüzde 25’lik bölümünü üstlenmesi sektörün büyüklüğünün anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu dev sektörün elbette gelişmesine öncülük yapanların başında TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Sayın Salahattin Kaplan ve GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan gelmektedir. Bugün 90 kişilik bir İzmirli halıcı kafilesiyle Gaziantep’e gelerek sektörümüzün yeni trend halılarını ve gelişimini yakından görme şansı yakaladığımız gibi ziyaret ettiğimiz üretim tesislerinin potansiyellerini de gördük. Bu bağlamda halı sektörünün gerek Gaziantep gerek bölge gerekse ülkemiz için önemi çok büyüktür. Bu sektörün liderliğini sürdürebilmesi ve koruması elbette alınacak önlemler ve yapılacak desteklerle mümkündür. Her şeye rağmen çarklarını çeviren halıcılarımızı yürekten kutluyoruz” dedi.

"Hep birlikte sektörün geleceğini korumak için çalışıyoruz"

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan’da İzmirli halıcıların ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek el dokuma halısının da dünya halı sektörü için büyük önem taşıdığını ve bu sektörün en önemli bileşenlerinin İzmirli halıcılar olduğunu ifade ederek hep birlikte Türk halı sektörünün geleceğinin daha iyi noktalara taşınması için üzerlerine düşenleri yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Geleneksel halı sanatının yaşatılması için gerekli desteği veriyoruz"

Türk halı dünyasının bir bütün olduğunu ülkenin Güneydoğusunda makine halısı üretimi yapılırken batısında ise el dokuma geleneksel halıların dokunmaya devam ettiğini ifade eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ise İzmirli halıcılarla ortak bir çok projede birlikte olduklarını geleneksel halı kültürünün devamlılığı için yapılan çalışmaları desteklediklerini ifade ederek İzmirli halıcıların Gaziantep ziyaretini de anlamlı bulduklarını sözlerine ekledi.

"Halı kültürü Gaziantep’in tarihsel sürecinin önemli bir parçasıdır"

Halı kültürünün Gaziantep’te yüzyıllar öncesine dayandığını ve dokuma alanında önemli bir yere sahıp olduğunu ifade eden Gaziantep Halıcılar Oda Başkanı Mehmet Törer’de İzmirli halıcılarla sürekli temas halinde olduklarını ve geleneksel yapının yanı sıra makine halı sektörünün de gelişerek daha üst seviyelere gelmesini dilediklerini sözlerine ekleyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İzmirli halıcılardan Gaziantepli halıcılara teşekkür plaketi"

İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Naci Ölçen ziyaretin ardından TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer’e halı sektörüne hizmetlerinden dolayı birer teşekkür plaketi verdi.