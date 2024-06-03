GAP Ar-Ge Proje Pazarı, geleneksel hale getirilecek

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Teknokent, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile TÜBİTAK işbirliğinde gerçekleştirilen 2. GAP Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği tamamlandı. 75 projenin yarıştığı etkinlikte ön incelemeden geçen 28 proje Şanlıurfa Teknokent fuaye alanında sergilendi.

Tarım teknolojileri, yenilenebilir enerji sistemleri, petrol, medikal malzemeler, geri dönüşüm, su yönetimi, iklimlendirme, eğitim uygulamaları, savunma sanayii ve makine teknolojilerinin yarıştığı etkinlikte geliştirdiği antep fıstığı içerisinde bulunan çıtlak ürünlerin ayrılması teknolojisiyle Seyfettin Bozbey birinci oldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Berkan Aydilek, GAP Ar-Ge Proje Fabrikası projelerinin Şanlıurfa’daki girişimcilik ekosistemine katkı sunan en önemli saç ayaklarından biri olduğunu söyledi. Etkinliklerini her yıl geleneksel hale getireceklerini ifade eden Doç Dr. Aydilek, “Bu pazara gelen projeler üniversite sanayi işbirliğimizin artırılmasında önemli rol oynuyor” dedi.

“Kuluçka sistemimizi daha ileri seviyelere götürecek projelerle ilgileniyoruz”

Şanlıurfa TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Taş, kent sanayicilerinin Ar-Ge ve inovasyon alanında henüz yolun başında olduğunu kaydetti. Bu alanda hala istedikleri seviyeyi yakalayamadıklarını ifade eden Taş, “Oda olarak paydaşları arasında yer aldığımız Şanlıurfa Teknokent, kentimizdeki girişimcilik ve iş birliği ekosisteminin geliştirilmesi adına son dönemde ciddi bir atılım içinde yer alıyor. Oda olarak tüm çalışmaları destekliyoruz. Hedefimiz hem yeni girişimcilerimizin sektöre giriş yapması hem ürün ve hizmet kalitemizin artırılması hem de yeni markalarımızın ulusal ve uluslararası pazarlarda daha çok yer edinmesidir. Kentimizde büyük mücadeleler ile oluşturduğumuz girişimcilik kuluçka sistemimizin daha da ileri seviyelere götürecek, olanaklarını artıracak projelerle ilgileniyoruz” diye konuştu.

“Yeni nesil projeler üretecek altyapıya eriştik”

İş dünyası ile teknokent arsındaki iletişimin çok önemli olduğunu belirten Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, “Genç nüfus oranı yüksek olan bir il olarak gelecekte yeni nesil çalışmalara çıktı üretecek altyapıyı ve projeleri üretecek güce eriştik. Bu durum birlikte hareket etme kültürünü ve işbirliğini artıracak projelerle destekliyoruz” dedi.

Harran, proje sayısında devler ligini hedefliyor

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu da yeni yapılanma süreçleriyle birlikte akademik proje sayısında devler ligine girmeye hazırlandıklarını ifade etti. Prof. Dr. Güllüoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye’de 208 üniversite arasından ilk 25’e girmenin yollarını arıyoruz. Şuanda 36’ıncı sıradayız. Son 15 ayda TÜBİTAK’ın 1001 projesine dahil olan 26 projemizle bölgede bir fark yarattık. Proje sayısında Gaziantep ve Kahramanmaraş’ı geçmiş durumdayız. 2025 yılında araştırma üniversitelerinin proje sayılarıyla eş değer duruma gelmeyi öngörüyoruz.”