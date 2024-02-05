'Kentsel dönüşüm ve dijital ikiz, doğal afetlere karşı koruma sağlar'

ADANA/EKONOMİ

Akıllı şehirler konusunda teknoloji geliştiren SAMPAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya, 6 Şubat depreminin yıldönümünde yaptığı açıklamada, doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri değerlendirdi. Karakaya 11 kentte 13.5 milyon kişiyi doğrudan etkileyen bu depremin kentsel dönüşüm ve dijital ikiz projelerinin acil bir şekilde hayata geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha gösterdiğini belirterek, “Kentsel dönüşüm projeleri, şehirlerin afetlere dayanıklı hale getirilmesi, altyapıların güçlendirilmesi ve hızlı müdahale stratejilerinin oluşturulması adına kritik bir rol oynuyor. Bu tür afetlere hazırlıklı olmak ve etkilerini en aza indirmek için kentsel dönüşüm sürecinde dijital ikiz vizyonuna sahip olmak ve kentleri bu bakış açısıyla tasarlamak gerekiyor” dedi.

Kentsel dönüşüm projesinin büyüklüğü ve karmaşıklığına göre projelerin süresinin değişebileceğini ifade eden Karakaya, “Her şehir ve proje farklıdır, bu nedenle genel bir süre vermek zor. Ancak, büyük kentsel dönüşüm projelerinin genellikle ortalama 2.5 yıl sürmesi beklenebilir. Planlama aşamasından başlayarak, inşaat sürecine kadar olan aşamalarda bir dizi faktörün dikkate alınması önemli” yorumunu yaptı.

“Dijital ikiz, şehir altyapısını sanal ortamda simüle eder”

Dijital ikiz projelerinin ise şehirlerin altyapısını sanal ortamda simüle ederek, olası afet senaryolarına karşı stratejiler geliştirmeyi sağladığını vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti: “Bu projeler, acil durum yönetimine daha etkili bir şekilde destek verir ve afet anında hızlı ve koordineli müdahale imkanları sunar. Kahramanmaraş'taki deprem, dijital ikiz projelerinin şehirlerin dayanıklılığını artırma potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkemizdeki şehirlerin gelecekteki afetlere karşı dirençli olabilmesi için, kentsel dönüşüm ve dijital ikiz projeleri bir arada düşünülmeli ve uygulamaya geçirilmelidir. Bu, sadece deprem bölgesi için değil, tüm Türkiye için bir öncelik olmalıdır. 6 Şubat depremi, SAMPAŞ Holding'in afetlere karşı geliştirdiği çözümlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Akıllı şehir uygulamaları, hızlı ve etkili müdahale imkanları sunarak, deprem sonrası toparlanma sürecini hızlandırıyor. Aynı zamanda, vatandaşların anlık bilgilere erişimi sağlayarak, afet anında güvenli bölgelere yönlendirilmelerine olanak tanıyor. Yatırımların bu yönde yapılması, gelecek nesiller için daha güvenli ve sürdürülebilir şehirlerin inşasına katkı sağlayacaktır.”