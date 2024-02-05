NTO Nizip Mızar Havucu’nu coğrafi işaretle tescilledi

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Mızar Havucu’nun ilçe ekonomisine katkısına değindi ve Nizip Zeytinyağı için de AB tescili alma yolunda olduklarını belirtti.

İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar grubunda “Nizip Mızar Havucu” menşe adı ile tescil edildiğini belirten NTO Başkanı Özyurt, “Nizip ilçemizde Nizip Mızar Havucu’nun hasadı aralık ayının ortalarında başlanır ve mart ayının sonuna kadar devam eder. Özel bir havuç çeşidi olan Nizip Mızar Havucu, normal havuçtan farklı olarak kendine has sarı renge ve tatlı bir tada sahip olduğundan dolayı asırlardır sevilerek tüketilen bir meyvemizdir. Nizip Mızar Havucunun coğrafi sınırda geçmişi eskiye dayanır. Uluyatır Mahallesi’nin de ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. İlçemizde köklü ve ayrıcalıklı bir yeri bulunan bu meyvemizin ilçemize tescillini kazandırmak için 19.03.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunmuştuk. Bu ürünümüz ilçemizin bir değeri olarak tescil edildi. Nizip ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Nizip Zeytinyağı AB Tescili bekliyor

Nizip’in ürün çeşitliliği açısından oldukça zengin bir mirasa sahip olduğunu ifade eden NTO Başkanı Özyurt şunları ifade etti: Bu değerleri korumak, özgün halleriyle gelecek nesillere taşımak ve ticari anlamda katma değer sağlamak amacıyla NTO olarak coğrafi işaret tescil çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmaları ilçemize olan bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. NTO bulunduğu ilçede en fazla coğrafi işaret tescili alan bir odadır. Nizip Mızar Havucu’nun tescili ile birlikte kurum adına almış olduğumuz coğrafi işaret sayısı dörde çıkmıştır. Ayrıca ilçemizde özel bir yeri bulunan Nizip Zeytinyağı’nın da Avrupa Birliği (AB) tescili almak için de başvuruda bulunduk ve çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.