Kılıç: “Et ve süt fiyatları kontrol altına alınmalı”

Takip Et

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, Ramazan ayına özel erzak paketi ve hediye kartlarını kullanıma sunduklarını belirtirken, “Dayanışma ayı Ramazan’da gıda ihtiyacının eksiksiz temin edilmesi ve sağlıklı gıdaya erişim konusu, halk sağlığı açısından olduğu kadar biz yerel zincirler için de çok önemli. Bursa PERDER üyeleri, bu mübarek ay öncesi artan talebi fırsata çevirmek yerine birçok gıda ürününde fiyatlamayı piyasa şartlarına göre çok sınırlı tutmuştur. Bu tutumumuz, Ramazan boyunca ve sonrasında da değişmeyecek. Bizler kâr marjımızı düşürmeyi göze alarak hem halkımıza uygun şartlarda hizmet etmekten, hem de ilave istihdam oluşturmaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Etkili adımlar atılmalı”

Et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışa da dikkati çeken Kılıç, “Son dönemde bu kalemlerdeki aşırı fiyat artışları, hem tüketiciyi hem de tüketiciyle nihai aşamada karşı karşıya gelen bizleri zorlamaktadır. Son günlerde maliyet artışlarına göre fiyatların astronomik şekilde arttığı et ve sütteki gelişmeleri anlamlandıramıyoruz. Bu konuda devletimiz tarafından atılacak etkili adımların piyasaya rahat nefes aldırmasını bekliyoruz. Yakın zamanda ay çiçeği yağında yaşanan sıkıntıların nasıl kısa sürede çözüldüğüne şahitlik ettik. O dönem, panikle yapılan alışverişlerin doğru olmadığını ifade etmiştik. Ette ve sütte de aynı şekilde kontrolün sağlanmasını bekliyoruz” dedi.