Kira sınırı kalktı, gayrimenkul piyasası hareketlendi

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Son 2 yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde uygulanan yüzde 25 zam sınırı geçtiğimiz temmuz ayında kalktı. Yeni dönemde kira artışının TÜFE oranına göre belirlenmesi kararlaştırılan uygulamada yatırımcılar konut piyasasına yönelmeye başladı. Ülke genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 127 bin 88 oldu. İzmir’de ise 2023 yılı temmuz ayında 5 bin 203 olan konut satışı 2024 yılı temmuz ayında yüzde 24,5 artarak 6 bin 479 oldu.

Sektör temsilcileri, hem kira sınırının kalması hem de konut fiyatlarının normal piyasanın altında seyrediyor olmasından kaynaklı yatırımcıların şu an aldıkları konutların doğru bir yatırım aracığı olacağını dillendirdiler.

Şu an emlak piyasasındaki konut fiyatlarının yüzde 30-35 civarı fazla olması gerektiğini ama fiyatların normalin altında olduğunu aktaran İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, “Konut kredi limitlerinin azalması aynı zamanda mevduat faizlerinin de hâlâ yüzde 45’ler arası seyrediyor olması konut almayı engelleyen durumlar. Ancak şu an konut sahibi olabilenler için bu durum çok avantajlı. Bunun sebebi ise kredi faiz oranları açıldığında konut fiyatları da otomatikman yukarıya doğru çıkacak” ifadelerini kullandı.

Şu an yatırım yapmak isteyenler için ciddi bir fırsat doğduğunu da ifade eden Güleroğlu, “Eğer ki konut kredi faiz oranlarında bazı yapılandırma ve iyileştirmeler yapılırsa şu an olan hareketlilik daha da hız kazanacak. Kimsenin konut almadığı zamanda konut almak ya da herhangi bir gayrimenkul almak fiyatların arttığında da para kazanılması demektir. Yatırımcılar buna çok dikkat etmeli. Şu an doğru yatırımı yapabilirse yatırımcılar ilerleyen süreçlerde oldukça rahat edecekler” dedi.

"Bilinçli yatırımcı şu an gayrimenkule yönelmiş durumda”

Gayrimenkul fiyatlarının enflasyon karşısında reel bazda düştüğünü ve önümüzdeki ekim veya kasım ayında faizlerin de düşeceğinin gündemde olduğuna değinen İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Gayrimenkul Faaliyetleri Komitesi Üyesi Adnan Bozbay, “Ekim veya kasım aylarında gayrimenkul fiyatlarında bir artış bekleniyor, çünkü Merkez Bankası’nın faizi düşürmesi gündemde. Şimdi erkenci ve bilinçli yatırımcılar ekim kasım gelmeden bu reel olarak düşük enflasyona yenilmiş gayrimenkule yatırım yapıyor” dedi.

Devletin kur korumalı mevduatları yenilemediği ve oradaki paranın çıkmaya başladığını, borsa, altın, döviz gibi getirilerde bir hareket olmayınca orada biriken paranın yavaş yavaş gayrimenkule dönmeye başladığını vurgulayan Bozbay, “Piyasa aslında daha da hareketlenecek. Çünkü gayrimenkul ihtiyacı iptal edilmez ancak ertelenir” şeklinde konuştu.