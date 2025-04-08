Konya Şeker YK Bşk. Ramazan Erkoyuncu: "Finansımız güçlendi, büyümeye devam ediyoruz"

MUHAMMET YİĞİTĞLU /KONYA

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Ekonomi Gazetesi Konya Bölge Temsilcisi İbrahim Çiçekçi’ye yaptığı açıklamalarda, Soma Termik Santrali ve Konya Şeker’in izlediği yol haritasını hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Soma Termik Santrali ile ilgili eleştirilere değinen Ramazan Erkoyuncu, "Soma’nın Konya Şeker’e peşkeş çekildiğini iddia edenler, meseleyi gerçekten incelediklerinde, Konya Şeker’in bu santrallere ne kadar para harcadığını göreceklerdir. Eğer Soma ve Kangal santralleri alınmasaydı, özelleştirilen 11 şeker fabrikasını Konya Şeker alabilirdi" ifadelerini kullandı.

“Soma’nın banka borcu yok”

Soma Termik Santrali’nin finansal durumuyla ilgili de bilgiler veren Ramazan Erkoyuncu, "Soma ile ilgili konuya vakıf kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Yaklaşık 80 milyon dolar tasarruf ederek, bankalara olan borcumuzu kapattık. Soma’nın artık bankalara borcu yok, tüm rehinlerimiz kaldırıldı. Sadece TK’ye borcumuz bulunuyor. Planlamalarımız doğrultusunda da 2029 mart ayı itibariyle Konya Şeker’in borcu tamamen sıfırlanacak" dedi.

“Sürekli kapasite artırıyoruz”

Erkoyuncu, Panogra Et ve Süt Entegre Tesisleri’nin son iki yıldır kar elde ettiğini vurgulayarak, "Burada tam kapasite çalışıyoruz. İçecek, bakliyat ve gıda kısmında da çok iyi durumdayız. Her geçen gün kapasitemizi artırıyoruz. Şeker kısmında iki yıldır rekabetçilik ve üretim fazlalığından dolayı karlılık yok. Geçtiğimiz yıllarda yapılan 400 bin ton şeker ithalatı iç piyasadaki dengeyi bozdu. Ancak Konya Şeker olarak yine de çok iyi durumdayız. Şekerin resmi fiyatı 36 lira olmasına rağmen, bugün 32 lira civarında veriyoruz. Yeni yeni fiyatlar yükseliyor" ifadelerini kullandı.