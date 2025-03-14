Kırmızı alarm verildi... İnşaat sektöründeki ara eleman sorunu kangrene dönüşüyor!

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği (MERYAP) Başkanı Nesim Ekinci, sektörel değerlendirmelerde bulundu. Yüksek faiz oranları ile ekonomik belirsizliklerin yatırımcı-alıcı arasındaki nakit akışını etkilemesiyle proje finansmanının zorlaştığını ve sektörel büyümenin yavaşladığını vurgulayan Ekinci, uygun faiz ve ödeme koşullu konut kredilerinin sağlanmasını istedi. Ekinci, konut sahibi olma imkânının artırılmasıyla hem bireysel ihtiyaçların karşılanacağını hem de sektörün canlandırılacağını aktardı.



“Herkes üniversite mezunu”

Ara eleman konusunun da başka bir problem teşkil ettiğini anlatan Nesim Ekinci, sorunun krize dönüştüğüne dikkat çekti. Sektörün Mersin ayağındaki iş gücünün yüzde 15’inin beden işçilerinden oluştuğunu bildiren Ekinci, “Personelin yüzde 2,7’si muhasebeci, 2,5’i sıvacı, 2,2’si işletmeci, 2,1’i büro memuru, 4’ü elektrikçi ve sıhhi tesisatçı, 3,4’ü şoför ve kalıpçı, 1,6’sı sekreter, 1,5’i temizlik görevlisi, 1,4’ü inşaat mühendisi, 2,6’sı demirci, 4’ü boyacı ve iş makinesi operatörü olarak çalışıyor. Günümüzde herkes üniversite mezunu. İş başvurularında mühendis yığılmaları yaşanıyor, duvarcı ve sıhhi tesisatçı bulunamıyor. Yetişmiş gücün de yurtdışına kaymasıyla sektör kırmızı alarm veriyor. İşçi, kalfa ve usta yetersizliği nedeniyle projelerin gecikmesi maliyeti artırıyor, sektörün büyüme potansiyeli sınırlanıyor. Nitelikli personel bulabilmek, emtia bulmak kadar zor bir süreç haline geldi” dedi.



Avrupa modeli tavsiyesi

Çözüm için Türkiye’deki mesleki eğitim sisteminin genişletilmesi ve Avrupa'dakine benzer bir düzenin benimsenmesi gerektiğini dile getiren Ekinci, “Özellikle İsviçre ve Almanya gibi ülkelerde olduğu gibi, 12 yaşından itibaren öğrencilere mesleki eğitime geçiş fırsatı sunan modelleri uygulamamız önemli” ifadesini kullandı.



“Mersin kendine özgü güçlü bir dinamik sergiledi”

Suriye’deki karışıklık, Rusya-Ukrayna savaşı ve 6 Şubat depremlerinin ardından kente gelen yoğun göçün barınabilmesi için çaba sarf etiklerini anlatan Ekinci, “Mersin, son 4 yıllık satılık konut değer artışının en fazla olduğu 3’üncü kent. Artış, 2020-2024 arasında yüzde 1.126,6 olarak gerçekleşti. 2020’de 1.908 TL olan ortalama satılık konut birim metrekare fiyatı, 2024’te 23.404 TL’ye yükseldi. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası kredi faizlerini yükseltti. Ülkede yüksek maliyetler ve faizler konut kredisi talebini sınırladı, kredili satışlar düştü. Kentimiz ise malzeme pahalılığı ve konut satışlarındaki düşüşe rağmen direncini koruyup kendine özgü güçlü bir dinamik sergiledi. Sektör temsilcilerimiz kazançlarını yeni yatırımlara yönlendirerek, markalı projelerin devamlılığını sağladı” diye konuştu.



“‘Kentsel Dönüşüm Nazım Planı’ oluşturulmalı”

Deprem güvenliğine de değinen Nesim Ekinci, Mersin sahil bandında mühendislik hizmeti alınmadan uygunsuz zemine kurulan 50 yıllık yapıların bulunduğunu anımsatarak, şunları söyledi: “1999 öncesi inşa edilen yapılar büyük tehdit oluşturuyor. Bir an önce ‘Kentsel Dönüşüm Nazım Planı’ oluşturulmalı, buna uygun ‘dönüşüm uygulama imar planları’ hazırlanmalı. MERYAP olarak, kentsel dönüşümde üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”