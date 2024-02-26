“Kırsal mahallelerin sorunlarına birlikte çözüm bulacağız”

EKONOMİ (BURSA) – CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir Nilüfer’in kırsal mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Özdemir, Alaaddinbey’in verimli topraklarının kaçak yapılaşmaya kurban edilmemesi içim mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Ürünlü’nün de tarımsal üretimde yerinin çok değerli olduğunu söyleyen Başkan Adayı Özdemir, son yıllarda azalan biber üretiminin eski yıllardaki gibi olması için çiftçiye gereken desteği vereceklerini ifade etti. Kayapa Mahallesi’nde de vatandaşlarla bir araya gelen Özdemir, bölgede kurulması planlanan katı atık tesisine karşı olan bölge sakinlerinin mücadelelerinde yanlarında olacaklarını vurguladı.

Tahtalı Mahallesi’nde de bölge halkının tarım arazilerindeki kaçak fabrikalarla ilgili sorunlar yaşadığını belirten Şadi Özdemir “Bu sorunlara hep birlikte çözüm bulacağız, doğruyu beraber bulacağız” dedi. Yaylacık Mahallesi’nde de vatandaşlarla buluşan Özdemir imar konusunda mahallenin çözülemeyen imar sorunlarının takipçisi olacaklarını, yeni dönemde konuyu acilen ele alacaklarını dile getirdi.