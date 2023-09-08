KİTAM’ın Mikrobiyoloji Birimi akredite edildi

SAMSUN/EKONOMİ

20 – 21 Haziran 2023 tarihinde mevcut akreditasyonunun devamlılığı yanında, yeni kurulan Mikrobiyoloji Biriminin de denetiminin gerçekleştirildiği Merkezde denetim süreci uygunsuzluk tespit edilmeden sona erdi. KİTAM, gıda mikrobiyolojisinde de yetkinliğini tescil ettirdi.

Denetim sonucunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Karar Kurulu tarafından akreditasyon kapsamının genişletilerek devamına karar verildi. Böylece KİTAM, su-atıksu alanındaki fiziksel ve kimyasal analizlerin yanı sıra, gıda mikrobiyolojisinde de yetkinliğini kanıtlamış oldu. Mikrobiyoloji Birimi numune hazırlık, ekim, inkübasyon ve temizlik alanı olacak şekilde tek akış yönü prensibine uygun olarak KİTAM çatısı altında 2022 yılında kuruldu. Gıda tanımına giren tüm ürünlerin üretimi, işlenmesi, saklanması ve tüketiciye kadar geçen aşamalarındaki numunelerin mikrobiyolojik analizlerini yapmayı amaçlayan Mikrobiyoloji Birimi laboratuvarında 4 Eylül 2023 tarihi itibarıyla faaliyetler, akreditasyon kapsamında yürütülecek.