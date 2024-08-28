Kızıltepe Kırmızı Mercimeği ve Derik Halhalı Zeytinyağı’na AB Tescili alınacak

MEHMET NABİ BATUK / KIZILTEPE

Kızıltepe Ticaret Borsası tarafından Dicle Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 29 Eylül 2022 tarihinde Coğrafi İşaret Tescili kazanan Kızıltepe Kırmızı Mercimeği ve 31 Ekim 2022 tarihinde Coğrafi İşaret Tescili kazanan Derik Halhalı Zeytinyağı’nı küreselleştirecek girişimler devam ediyor. Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, iki geleneksel ürünlerinin de Avrupa Birliği (AB) tarafından korumalı menşe adı (PDO) olarak tescillenmesi için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti. Söz konusu girişimlerle bölgelerine özgü 2 ürünün de sürdürülebilir üretimine ve markalaşmasına aktif katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade ede Başkan Şahin, “Bölgemizin marka değerini arttırma yönünde geleneksel ürünlerimize sahip çıkarak coğrafi işaret konusundaki çalışmalarımıza ağırlık verdik. Kızıltepe Ticaret Borsası olarak bu konuda öncülük yapmaya devam edeceğiz. Hem geleneksel ürünlerimizin aslına uygun olarak üretilmesini sağlarken hem de ürünlerimizin markalaşmalarını teşvik ederek ticari katma değerimizi daha da artıracağız” dedi.

Kızıltepe Kırmızı Mercimeği AB’den de tescil ettirilecek

Kızıltepe Kırmızı Mercimeği’nin gerçek anlamda lezzetiyle öne çıktığını ifade eden Mehmet Şahin, “Kırmızı mercimeğimiz lezzetinin yanı süre ürünümüz yüksek besin değerleri ile de öne çıkan bakliyat çeşitleri arasında yer alıyor. Yurt dışından gelen üreticiler kalitesi nedeniyle Kızıltepe Kırmızı Mercimeği’ni tohumluk olarak ihraç etmek istiyor. Bu alanda çok yüksek talepler alıyoruz. Bu talep karşında ürünümüzün gelenekselliğini korumak üzere Avrupa Birliği (AB) tarafından korumalı menşe adı almak için girişimlerimiz devam ediyor. Çalışmalarda iyi bir yol kat ettik. Bu sayede ürünümüzü koruyup, geleceğe taşıyacağız. Kızıltepe Kırmızı Mercimeği işaret tescilleriyle birlikte küresel piyasalarda daha da önemli yerlere gelecek. Sonuç olarak hem çiftçimiz hem tüccarımız hem de bölgemiz kazanacak” diye konuştu.

Derik Halhalı Zeytinyağı’nın rekabet gücü artırıldı

Derik Halhalı Zeytinyağı’nın Coğrafi İşaret Tescili almasıyla birlikte marka değerinin önemli oranda arttığını ifade eden Mehmet Şahin, bu durumun kent ticaretine de olumlu yansıdığını kaydetti. Başkan Şahin, şöyle devam etti: “Alınan bu tescillerimiz esnafımız ve Mardin Derik ilçemiz için çok önemli bir yer tutuyor. Coğrafi işaret alınmasıyla birlikte, Derik Halhalı Zeytinyağı’nın yurt içi ve yurt dışında tanınırlığının artması sağlandı. Ürünlerimiz piyasada daha rekabetçi bir konuma gelerek daha çok tercih ediliyor. Ticari potansiyelimizin sürdürülebilir olarak artması ve üreticilerimiz ile esnaflarımızın daha çok kazanması için kısa vadede ürünümüze Avrupa Birliği (AB) tarafından korumalı menşe adı da kazandıracağız.”