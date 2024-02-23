KKTC Bakanları’ndan, Güzeller OSB ve Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji’ne ziyaret

EKONOMİ / KOCAELİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) protokol heyetinden Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Müsteşarı Sayın Şahap Aşikoğlu, Eğitim Kültür Ataşesi Sayın Mehmet Dinçer Faruk ve İdari Ataşe Sayın İbrahim Basri, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi ve Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji’ne ziyaret gerçekleştirerek GGOSB Başkanı Adem Ceylan ile bir araya geldiler. Protokol heyetine Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş eşlik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetini konuk olarak ağırlamaktan onur duyduklarını dile getiren GGOSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, “Gebze Güzeller OSB ve Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji olarak, uluslararası işbirliklerine ve kültürel alışverişe büyük önem veriyoruz. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak önemli bir adımdır. Birlikte daha güçlüyüz ve birlikte daha parlak bir geleceğe yürüyoruz. Misafirlerimize gösterdikleri nazik ilgi ve destek için teşekkür eder, bu tür etkileşimlerin artarak devam etmesini dileriz” dedi.