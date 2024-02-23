Konya, Marmara Bölgesindeki yatırımlara talip oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Sanayi Odası Şubat ayı meclis toplantısına katılarak, Konyalı sanayiciler ile bir araya geldi. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Konya Valisi Vahdettin Özkan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Orhan Erdem, Mehmet Baykan, Selman Özboyacı, Meryem Göka, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Memiş Kütükcü, Konyalı sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Konya, güçlü bir sanayileşme süreci yaşıyor

Toplantının açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın sanayide yakaladığı başarı ivmesini anlatarak, Bakan Kacır’a Konya sanayisine verdikleri tüm destekler için teşekkür etti.

Konya’nın güçlü bir sanayileşme süreci yaşadığını, şehrin tüm zorluklara rağmen yatırım ve üretim iştahını koruduğunu söyleyen Büyükeğen, Konya sanayisinin en önemli sorununun insan kaynağı sorunu olduğunun altını çizdi. Büyükeğen, “Maalesef sanayicilerimiz fabrikalarda çalışacak, üretecek insan kaynağı bulmakta olağanüstü zorluk yaşıyor. Bir yandan ülkemizde genç işsizlik oranı yüzde 15.5’a ulaşırken, diğer yandan sanayinin insan kaynağı sıkıntısı yaşaması artık üretim güvenliği açısından ciddi risk haline gelmiştir. Bu meselenin çözümünün, mesleki eğitimde olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda milli bir seferberlik ruhu ile hareket ederek, mesleki eğitimi ülkemizin en öncelikli gündem maddesi haline getirmek zorundayız. Mesleki eğitimi daha cazip hale getirmek için, meslek lisesi mezunlarının 6 aylık askerlik sürelerinin kısaltılması, bedelli askerlik yapmak isteyenlerin ücretlerinin düşürülmesi gibi konuları da ülkemizin gündemine almalıyız” dedi.

İlçe OSB’ler, Marmara Havzası’ndan gelecek yatırımlara hazır

Büyükeğen konuşmasında, ülkede yaşanan deprem ve diğer afetlerin sanayi üretimini de sekteye uğrattığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Türkiye’de üretimin ve ihracatın büyük bölümünün Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşması, Türk sanayisinin geleceğini tehdit eder hale gelmiştir. Marmara Bölgemizdeki 11 ilden 9’u yüksek deprem riski taşıyor. Yine ülkemizin Gayri Safi Milli Hasılasının yüzde 76.4’ünü, birinci ve ikinci deprem riski gruplarında yer alan iller oluşturuyor. Dolayısıyla biz ülkemizin, deprem riskinin düşük olduğu Konya merkezli yeni bir sanayi aksına ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu mekânsal dönüşüm devletimizin ilgili kurumları tarafından, belediyeler, oda-borsalar gibi yerel paydaşlarla birlikte yapılmalıdır. Konya olarak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu planlı dönüşüme ve yeni yatırımlara talibiz. Merkezdeki OSB’lerimizde neredeyse yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Fakat ilçe OSB’lerimizin kapısı, yerli ve uluslararası tüm yatırımcılara açık. Yeni bir kalkınma stratejisi ile ilçelerimizde oluşturacağımız bu üretim odaklı yatırım süreci, hem şehrimizin refah seviyesini artıracak, hem de il merkezi ile ilçelerimiz arasındaki gelişmişlik farkının kapanmasına destek olacaktır.” Büyükeğen, ayrıca Bakan Kacır’a Konyalı sanayicilerin taleplerini içeren 35 maddelik talep dosyasını da iletti.

Konya ve bölgesi yükselen üretim hattı olacak

Daha sonra konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, Türkiye yüzölçümünün yüzde 0,36’sının planlı sanayi alanı olduğunu, bu alanı yüzde 1’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Planlı sanayi alanlarının artırılacağı bu yeni dönemde Konya’nın ve Orta Anadolu Bölgesi’nin Türkiye’nin yükselen üretim hattı olacağını söyleyen Bakan Kacır, “Bu çalışmayı yaparken elbette Türkiye'deki afet risklerini, hem yaşamış olduğumuz afetlerin sonuçlarını hem de olası afet olasılıklarını dikkate alan bir yaklaşımla hareket ediyor olacağız. Allah'ın izniyle bu bölge sadece Konya değil Orta Anadolu havzası, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yükselen üretim hattı olmaya daha da hızlı bir şekilde adım atacak” dedi.

Konya’da muazzam bir yatırım heyecanı, üretmenin heyecanı var

Konya’da yaptığı ziyaretlerde şehirde muazzam bir yatırım heyecanı gördüğünü ifade eden Bakan Kacır, “Konya’daki ziyaretlerimizde şunu gördüm, Konya'da muazzam bir yatırım heyecanı var. Konya'da üretmenin heyecanı, ihracatın heyecanı var. Bize düşen Konyalı sanayicinin önünü açmak. Konya'daki yatırımların önünü açmak. İnşallah Konya’da yeni endüstri bölgeleri kuruyor olacağız. Bu bölgelerde, yine organize sanayi bölgelerimizde yatırım yerlerini Konyalı yatırımcılarımıza, Konyalı sanayicilerimize bugünkünden daha erişilebilir kılacağız. Bununla ilgili bazı mevzuat çalışmalarını da önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Konya'nın potansiyelini bugünkünden çok daha ileri bir düzeye çıkarıyor olacağız” ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitime özel sektör öncülük etmeli

Konuşmasında sanayicilerin en büyük sorunu olan insan kaynağına da değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, mesleki eğitim konusunda müfredattan, tüm eğitim uygulamalarına kadar özel sektörün öncülük etmesini istediklerini ifade etti. Bakan Kacır, şöyle devam etti: “İnsan kaynağı meselesinin çok boyutlu bir mesele olduğunun hepimiz farkındayız. Biz bakanlık olarak Türkiye'de mesleki eğitime müfredatından tüm eğitim uygulamalarına kadar özel sektörün öncülük etmesini savunuyoruz. Mesleki eğitim çalışmalarının özel sektörün himayesinde gerçekleşiyor olması lazım. Bunu yapabilecek mekanizmalar geçmişte kuruldu. Kurulan mekanizmalardan işler olanlarını daha iyi bir düzeye çıkarmak için daha fazla kaynak ayırmamız lazım. Bunların başında da organize sanayi bölgelerinde kurulmuş meslek liseleri, meslek yüksekokulları geliyor. Önümüzdeki dönemde hem organize sanayi bölgelerimizin kaynaklarını hem bakanlığımızın kaynaklarını, hem yatırım teşviklerle sektöre sunduğumuz kaynakları bir ölçüde Türkiye'nin mesleki eğitimi için seferber etmeyi amaçlıyoruz. Bunu yapmazsak, bugün yaşadığımız sorunlar önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Bunu yaparsak Allah'ın izniyle hızlı sonuç alacağız.”

Konya ve havzasının deniz ile buluşması gerekiyor

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, Konya’nın yatırım iştahı yüksek bir şehir olduğunu söyleyerek, Konya’nın liman ile buluşmasının önemine dikkat çekti. Altunyaldız, “Konya, gerçek anlamda bir sanayi, enerji ve tarım şehri olma vasfını perçinledi. Konya yeni yatırımlar konusunda son derece iştahlı. Marmara Havzası’nın, Anadolu-Akdeniz havzasına kayması ve yatırımların bu noktada yoğunlaşması talebimizi ortaya koyduğumuz zaman, Konya’nın ve Anadolu Havzası’nın deniz ile buluşması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Toplantının devamında Bakan Kacır, Konyalı sanayicilerin sorularını yanıtladı.