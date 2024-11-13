KMSMMMO Başkanı Kalın’dan çağrı: Deprem bölgesindeki mücbir sebep süresi 39 ay uzatılsın

Ali Eskalen-Kahramanmaraş

Mücbir sebep süresinin sona ermesinin ardından yaşanacak zorluklara dikkat çeken Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın, bölgedeki işletmelerin ayakta kalabilmesi için daha fazla desteğin gerekli olduğunu ifade etti. Kalın, “Mali müşavirler olarak, sadece kendi meslektaşlarımızın değil, tüm iş dünyasının da bu süreçte yanında olmaya çalışıyoruz. Ancak, vergi ve SGK prim borçları gibi konularda destekler artırılmadığı takdirde ciddi ekonomik kayıplar yaşanabilir.” dedi.

Mali Müşavirlerimizin yaşadığı zorluklar ortada

KMSMMMO Başkanı Kalın, sözlerine şöyle devam etti: "Deprem Bölgemizde, en çok yıkım ve hasara uğrayan meslek grubu içerisinde, Serbest Meslek olarak adlandırılan biz Mali Müşavirlerin, 1200’ ünün ofisi yıkılmış, 80 meslektaşımız vefat etmiş, binlerce meslektaş birinci derece aile yakınını kaybetmiştir. İlimizde ise 360 adet aktif ofisin 310’ u yıkılmış ve ağır hasar almış, 18 meslek mensubumuz vefat etmiş ve yüzlerce üyemiz birinci derece aile yakınını kaybetmiştir. Deprem sonrası 350 meslek mensubumuz zor koşullar altında konteyner ofislerde, bir kısmı evlerinde ya da mükelleflerinin yanında aktif faaliyetlerine devam etmeye çalışmaktadır. Üyelerimizin demirbaş ve ekipmanları hasar almış, bölgenin alt yapısı çökmüş, fiziki şartların oluşmamasından dolayı bilgi ve belgeye erişim imkansız kalmış, GİB sistemlerinin çalışmayışı gibi yaşanan olağanüstü koşullar göz önüne alındığında, ilimiz deprem bölgesinde şartlar normale dönünceye kadar, en az 36 ay olmak üzere 28 Şubat 2026 tarihine kadar uzatılmalı, beyan ve bildirimler için ise, 31 Mayıs 2026 tarihine kadar 3 aylık ek süre verilmelidir.

Ekonomik canlanma için uzun vadeli destek gerekli

İlimiz bölgede ve ulusalda; Tekstil, Çelik Mutfak Eşyası, Kuyumculuk, Enerji ve benzeri sektörde öncü konumunda olması, bu sektörlerde sadece 140 bin kişinin istihdam edildiği düşünüldüğünde, bu istihdamın 500 binin üzerinde ilimiz özelinde nüfusu barındırmaktadır. İlimizde ve bölgede Sanayicilerimize sahip çıkılmalı, yeniden ihya ve inşası sağlanmalı, mevcut durumda şehrimizi ve bölgemizi ayakta tutan, Ülkemizin de içinde bulunduğu finansmana erişimdeki zorluk ve yüksek faiz oranları nedeniyle, vergi ve sgk primlerindeki erteleme nedeniyle kendiliğinden ihya ve inşa sürecini sürdürebilmelerini sağlamaktadır.

Vergi ve SGK primleri ertelensin

Başlı başına sadece bu neden bile göz önüne alındığında, ilimiz deprem bölgemizde, Serbest Meslek, Esnaf Sanatkârlarımız ile Ticaret ve Sanayi kuruluşlarımızın, tahakkuk eden vergileri ve SGK Primleri, bilanço rasyo oranlarına bakılmaksızın ve teminat aranmaksızın, 31 Temmuz 2026 tarihine kadar müracaatları ile belirlenecek borç tutarı limitleri üzerinden 24 - 36 - 48 - 60 ay olmak üzere faizsiz taksitlendirilmelidir. Aksi takdirde bu gerçekleşmediğinde, sanayi yatırımları duracak, hiçbir mükellefin bir defada veya kısa vadede tahakkuk eden vergi ve sgk primlerini ödeme şansı bulunmayacaktır. Kaldı ki ilimiz ve bölgedeki tahakkuk eden vergi ve sgk prim tahakkuklarını genellediğimizde yüzde 1 bir payı dahi oluşturmamaktadır.

Bağ-Kur prim borçları iptal edilsin

Zor durumda olan Mükelleflerin Mücbir sebep süresince, BAĞ-KUR prim borçları iptal edilerek, ileride isteğe bağlı talep edilmesi halinde, yeniden borçlanma ve hizmet ihya imkânı sağlanmalıdır."