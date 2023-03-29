KMTSO Başkanı Buluntu: “Kaderimizle baş başa mı kaldık?"

Ali ESKALEN

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, 5. Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirildi. KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Başkan Mustafa Buluntu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Meslek Komite Başkanlarının yanı sıra AFAD Müdürü Ahmet Güngör, KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürü Yasin Yüksek ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Celal Altuntaş da katıldı. Deprem sonrası yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerin yapıldığı toplantıda KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Mart ayında gerçekleştirilen toplantı ve çalışmalar özelinde üyelere sunum yaptı.



Başkan Buluntu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Kahramanmaraş depremden çok fazla yara ve hasar almış bir şehir. Kahramanmaraş’ı diğer şehirlerden ayıran özelliği sanayi kenti olması. Hafta sonu Adıyaman, Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımızla istişare ettik. Hatay bina olarak çok fazla yıkım var ama sanayi olarak yok. Adıyaman da aynı şekilde. Aramızdaki istişareler neticesinde şuna karar verdik; Kahramanmaraş’taki ekonomik büyüklük tüm vilayetlerden çok daha fazla. Kahramanmaraş’ta sanayi tesislerimiz, iplik makinelerimiz ve diğer birçok tesisimiz ciddi hasarlar aldı.

Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu bir değerlendirme raporu var. Bu raporda Türkiye ekonomisinin yüzde 10’u etkilenmiş durumda olduğu gözüküyor. Tüm üyelerimize mail attık. 1786 şirketimizden dönüş geldi. Bu şirketlerden gelen mail üzerine ağır hasarlı ve yıkımı yapılacak 900 adet sanayi tesisi ve kuruluş var. Az hasarlı 534 adet orta hasarlı 242, hasarsız 56, daha kontrole gelinmeyen 54 adet işletme mevcut. Bu verileri biz ilgili kurumlarımıza ulaştırdık.

Şubat ayındaki ihracat rakamlarına baktığınız zaman Kahramanmaraş’ın ihracatında yaklaşık yüzde 60 düşüş var. Toplamda da diğer illerle beraber yüzde 42 düşüş var. Ödenen çeke bakarsak 2.3 milyar TL çek ödenmiş ama şubat ayında 729 milyon TL çek ödenmiş. Gördüğünüz gibi yüzde 70 oranında çek ödeme kabiliyetimizi kaybetmişiz.



Depremin ilk gününden itibaren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile tüm üyelerimizle beraber koordineli bir şekilde çalıştık. TOBB Başkanımız ve İçişleri Bakanımızla toplantılar yaptık. OSB Başkanlarımızla nasıl bir reaksiyon alalım diye çeşitli toplantılar gerçekleştirdik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Bey ziyaret etti.

Bu ziyaretin akabinde şu anda yaklaşık 100 esnafımız Ankara’da oluşturulan çarşıda ticari faaliyetlerini yürütüyor. Akabinde de başka şehirlere geçecekler. Basında birçok ulusal kanalda şehrimizin ve iş dünyamızın durumuyla alakalı röportajlar yaptık. İş dünyasından gelen talepleri objektif bir şekilde değerlendirdik ve canlı yayında da bunları söyledik.



Cumhurbaşkanımıza sunmak üzere iş dünyamızla bir araya geldik ve ortak taleplerimizi belirleyip kendilerine ilettik. Gördüğünüz gibi yüzlerce heyetle görüştük. Sayısız toplantılar yaptık. Küçük Sanayi Sitesiyle ilgili bir takım çalışmalar oldu ve yapılan çalışmalar neticesinde yerinde çözüm noktasında başarı elde ettik. Küçük Sanayi Sitemizde 2 kooperatifimiz var. Şu an o 2 kooperatifin biliyorsunuz ki kredi borçları vardı. Kooperatiflerimiz Sanayi Bakanlığıyla bir yol haritası belirledi bir çözüme kavuşturuldu.