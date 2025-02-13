KOBİ’ler dijitalleşmeyi istiyor ama yol haritasına ihtiyaçları var

Eray ŞEN/ADANA

Akıllı KOBİ Adana Dijital Dönüşüm Konferansı, iş dünyasından çok sayıda temsilcinin katılımıyla Adana Sanayi Kampüsü’nde yapıldı. Konferansta dijitalleşmeyi hedefleyen KOBİ’lere ihtiyaç duydukları bilgiler, konunun uzmanları tarafından aktarıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Ticaret Borsası (ATB), Ceyhan Ticaret Odası, Ceyhan Ticaret Borsası, Kozan Ticaret Odası ve Kozan Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde, Turkcell ve Mastercard ana sponsorluğunda, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi - ADİM Anadolu ve Avrupa İşletmeler Ağı Ağı - EEN EASTMED projelerinin desteği ile düzenlenen etkinliğe; Adana Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Yiğit, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, ATO Başkanı Yücel Bayram, ATB Başkanı Şahin Bilgiç, Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyeleri Başar Ceylan ve Ümit Öncel ile çok sayıda şirket temsilcisi katıldı.

“KOBİ’ler web platformundan ücretsiz yararlanıyor”

Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Ümit Öncel, Ekonomi Adana Bölge Temsilcisi Selçuk Altun’a yaptığı açıklamada, KOBİ’lerin dijitalleşmeyi istediğini ancak bir yol haritasına ihtiyaç duyduklarını söyledi. Akıllı Kobi’nin Türkiye’deki KOBİ’lerin dijital dönüşümüne destek olmak için 2021 yılında TOBB desteğiyle kurulan bir şirket olduğunu belirten Öncel, “Ortağım Başar Ceylan ile beraber KOBİ’lerin çağa ayak uydurmasına yönelik projeler üretiyoruz. Akıllı KOBİ ticari bir işletme ama faaliyetlerimizi mümkün olduğu kadar fayda odaklı bir şekilde, kar odaklı olmayan bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz” dedi. Kurdukları web platformunda KOBİ’lere çeşitli bilgiler sunduklarını aktaran ifade eden Öncel, “Bu platformda KOBİ’lerin dijital dönüşümüne yönelik ürün ya da hizmet sağlayan 800’ün üzerinde teknoloji tedarikçisi firmalara alan sağlıyoruz. Onlar ürün ve hizmetlerini ücretsiz yayınlıyorlar. Bu şekilde KOBİ’leri ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetlere yönlendiriyoruz, inceleyip, kendilerine uygun olanları seçebiliyorlar” diye konuştu. KOSGEB gibi kamu kurumları, akademisyenler, dijitalleşme alanında ürün ve hizmet sunan şirketler gibi tüm paydaşları bir araya getirmeyi planladıklarını ifade eden Öncel, şöyle devam etti:

“Dijital Dönüşüm Konferansı’nın 10’uncusu Adana’da yapıldı”

“2023 yılında başladığımız ve Adana’da 10’uncusunu düzenlediğimiz konferanslarda KOBİ’lere vizyon ve bilgi kazandırmaya çalışıyoruz. KOBİ’ler dijitalleşmek istiyorlar ancak nereden başlayacağını bilmiyorlar. İlk adımı atmakta zorlanıyorlar. Genellikle çevrelerinden duydukları bilgiler ile yapmaya çalışıyorlar. Bir muhasebe programı ile ‘dijitalleşme işi bitti’ diye düşünenler var ama şirket bünyesindeki bütün süreçlerin birbiriyle iletişim halinde olması, bütün ve entegre bir yapının kurulması lazım. Biz KOBİ’lerin bunu yapmalarını sağlıyoruz.”

‘Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Araştırması’ yaptıklarını ve yakında yayınlayacaklarını belirten Önce, “Türkiye’deki KOBİ’lerin hem algısını hem de bulundukları durumu, dünyadaki ve Türkiye’deki diğer araştırmalarla da karşılaştırarak bir rapor halinde kamuoyuna sunacağız” bilgisini verdi.

Konferans kapsamında; Akıllı Kobi ile KOBİ’lerin Dijital Dönüşüm Yolculuğu, Geleceğimizi Şekillendiren Teknolojiler, KOBİ’ler İçin E-Ticaret ve İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi, Sürdürülebilir İş Modelleri, İşletmeler İçin Yapay Zeka Uygulamaları ile Yerel Tecrübe Paneli konularında oturum ve sunumlar yapıldı.