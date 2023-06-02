KOBİ’ler için yeşil dönüşüm, Bandırma’dan başladı

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BALIKESİR

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından yeşil dönüşüm sürecini KOBİ’ler perspektifinde ele almak üzere 2021 yılında hayata geçirilen KOBİ’ler için Yeşil Dönüşüm Projesi, üçüncü dönemine Yeşil Dönüşümde Yol Arkadaşım teması ile başladı.

KOBİ’lere yol arkadaşı olmanın hedeflendiği yeni dönemin ilk etkinliği Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (GÜNMARSİFED) ev sahipliğinde, Bandırma Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (BANSİAD) katkılarıyla Bandırma’da düzenlendi.

Etkinliğe iş insanlarının yanı sıra yerel yönetim, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Üst düzey yöneticilere saha çalışmaları aracılığıyla yeşil dönüşüm alanında giriş seviyesinde eğitimlerin verileceği yeni dönemde, 6 şehirde toplam 300 işletme temsilcisine ulaşılarak, bu işletmelerin yeşil dönüşüm kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Eğitimler, ‘Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik’, ‘Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi’ ile ‘Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kullanımı’ konularını kapsıyor.

“Yeşil dönüşümde ulusal ve kurumsal seferberliğe ihtiyaç var”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi İsa Tamer Çelik, küresel ısınmanın etkileri göz önünde bulundurulduğunda tüm dünya için en acil dönüşümün yeşil dönüşüm olduğunu söyledi.

Bu dönüşüm sürecinde uluslararası çalışmaların yanı sıra ulusal ve kurumsal seferberliğe de ihtiyaç olduğunu ifade eden Çelik, “TÜRKONFED olarak bu doğrultuda en öncelikli amacımız KOBİ’lerimiz başta olmak üzere ülkemizin her yanındaki şirketlerin yeşil dönüşüme adapte olabilmesini sağlayacak programlar ve projeler gerçekleştirmek. Zira yeşil dönüşüm gezegenimiz için olduğu kadar şirketlerimizin ve ekonomimizin sürdürülebilirliği için de faydalı. Bu yeni yeşil ekosisteme hızlı adaptasyon sürecinde doğru bilgi paylaşımını hedefleyen etkinliklerimizle KOBİ’lerimize yol arkadaşı olacağız” dedi.

“Türk sanayisinin yeşil dönüşüm sürecinde yerini alması kaçınılmaz”

KAS Derneği Türkiye Temsilcisi Walter Glos, “Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Türk sanayisinin de olabildiğince karbon nötr sürdürülebilir üretim süreçleri ve aynı zamanda etkin tedarik zincirleri ile yeşil dönüşüm sürecinde yerini alması kaçınılmaz. Biz de bu projemizin geçmiş dönemlerinde yeşil dönüşümün KOBİ’ler üzerindeki etkisini kapsamlı bir şekilde analiz edip, düzenlediğimiz çalıştaylar ile bu alandaki farkındalığı artırmaya odaklandık. İşletmelerin yeşil dönüşüm sürecine nasıl başlayacağı ve yeşil dönüşümü nasıl yapacağı konusunda kapasitelerini geliştirmelerini kapsayan bu yeni dönemin içerisinde yer almaktan da mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“Yeşil dönüşümle sanayide enerji tüketimini yüzde 30 azaltabiliriz”

Yeşil dönüşümün açtığı fırsat pencerelerine dikkat çeken GÜNMARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki, şunları söyledi: “Yeşil dönüşümü gerçekleştiren sanayicilerimiz enerji maliyetlerini düşürebilir, eko-inovasyon ile hayata geçirecekleri yeni ürünler yoluyla da ihracatta yeni pazar avantajları elde edebilirler. Dış ticaret açığıyla mücadelenin önemli unsuru olacak ve ülkemizi ihracat pazarlarında tercih edilen bir marka haline getirebilecek bu fırsatı kaçırmamalıyız. Hiç kuşkusuz KOBİ’lerin dönüşümü olmadan yeşil dönüşümün sağlanması mümkün değil. Hızlı hareket eder ve aksiyon alırsak yeşil dönüşümü başarabilir; sanayide enerji tüketimini yüzde 30 azaltabiliriz.”

“2035’te tatlı su maliyetini enerji maliyetini geçebilir”

Karbon salımının olumsuz etkilerini Manyas Gölü üzerinden anlatan BANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Funda Dedeoğlu ise, “Bölgemizin önemli kaynaklarından Manyas Gölü, dünyanın sayılı sulak alanlarından biriyken kuş habitatını, sulak alan özelliğini yitiren bir alan haline dönüştürüldü. Dünya genelinde yapılan projeksiyonlar da 2034-2035 yıllarında tatlı su maliyetinin başta sanayide olmak üzere tüm alanlarda enerji maliyetini geçeceğini gösteriyor. Ülkeler bu süreçte yöntemlerini değiştirmezse bu durum gezegenimiz ve tüm canlılar için felaket olacak. Bu yaklaşımla tüm işletmelerimizin de yeşil dönüşümü odağına almasını bekliyoruz” dedi.

Yeşil dönüşümün temelleri anlatıldı

Açılış konuşmalarının ardından TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü’nün moderatörlüğünde ‘Yeşil Dönüşümün Temelleri’ paneli düzenlendi. Altensis Kurucu Ortağı Serkan Emin, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi, Finansmana Erişim Komisyonu Başkanı Kaan Kiziroğlu ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç’ün katılımıyla düzenlenen panelden sonra katılımcıların soruları yanıtlandı.