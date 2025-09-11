Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık fuarı Kocaeli’de gerçekleşti

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Körfez Ticaret Odası ve Gebze Ticaret Odası’nın iş birliğiyle kurulan Kocaeli Fuarcılık AŞ paydaşlığında, True Expo Fuarcılık tarafından düzenlenen Kocaeli, Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, Kocaeli Valiliği’nin desteğiyle ziyaretçilerine kapılarını açtı. Çiftçilerden sektör temsilcilerine kadar geniş bir katılımın olduğu fuarda, tarım teknolojilerinden yerli üretim ürünlere kadar pek çok yenilik sergilendi.

Fuarcılığın Kocaeli için yeni bir vizyon sunduğunu belirten Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Amacımız sadece mevcut fuarlarımızı sürdürmek değil; fuar çeşitliliğini artırmak, her sektöre dokunan organizasyonlar gerçekleştirmek ve Kocaeli’yi Doğu Marmara’nın fuar merkezi haline getirmektir. Çünkü fuarlar sadece sektörleri buluşturmakla kalmaz, ticareti artırır, iş dünyasına canlılık katar, şehirleri markalaştırır” ifadelerini kullandı.

“88 projeyle 21 bin çiftçiye ulaştık”

Küresel ısınmanın dünyayı tehdit eden en önemli riskler arasında olduğunu vurgulayan Büyükakın, “Savunma sanayi bir ülke için ne kadar önemliyse, gıda üretiminin devamlılığı da o kadar önemlidir. Enerji konusu ne kadar stratejikse, gıda da en az o kadar stratejiktir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 88 tarım projesi hayata geçirdik. Bu projelerle 21 bin çiftçimize temas ettik ve toplam 1 milyar 350 milyon TL’lik destek sağladık” ifade etti.

“Sulama projeleriyle verim arttı”

Turamanlar Göleti’nden hayata geçirilen sulama projesiyle yaklaşık 33 hektarlık alanın sulama imkânına kavuştuğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Aynı topraklarda sulanan arazide yılda 5-6 ürün alınabiliyorken, sulama olmayan yerde bu sayı 2-3’te kalıyor. Bu tablo sulamanın ne kadar stratejik olduğunu net bir şekilde gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Çiftçiye sağlanan desteklerin altını çizen Büyükakın, “8500 ton yem bitkisi tohumu, 11 bin 700 ton gübre, 16 bin 500 çiftçimize mazot desteği, 361 damızlık hayvan, 76 bin tavuk, 900 arı üreticisine 12 buçuk milyon lira, 100 bin meyve fidanı sağladık Bunların hepsi üretimi güçlendirmek için sağladığımız desteklerden yalnızca birkaçı” diye konuştu.

“Çiftçinin çapasıyla Büyükşehir’in çabası birleşiyor”

Büyükakın, “Gıda güvenliği, tarımın sürdürülebilirliği ulusal güvenlik meselesidir. Çiftçinin çapasıyla Büyükşehir’in çabası birleştiğinde bereketli işler ortaya çıkıyor. Hep birlikte tarımı, hayvancılığı ve üretimi güçlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kadınların tarımsal üretime katılımının önemine dikkat çeken Büyükakın, “Kadın muhtarlarımızın, kooperatif başkanlarımızın bu alana girişini özellikle destekliyoruz. Kadınların üretime katılabileceği en önemli alanlardan biri tarımdır” dedi.

“Sanayi ne kadar gelişirse gelişsin, gıdaya ihtiyaç bitmez”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “Türkiye’nin sanayi başkenti dediğimiz bir şehirde tarım fuarında bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Çünkü sanayide ne kadar gelişirseniz gelişin; ekmeğe, süte, meyveye, sebzeye olan ihtiyacımız hiçbir zaman bitmeyecek” dedi.

Fuarların çiftçilerin yeni teknolojilerle tanışmasına katkı sunduğunu vurgulayan Vali Aktaş, “Bu organizasyon, üreticilerimizin ihtiyaç duydukları ekipman ve makineleri görmeleri, pazarla ilgili bilgi edinmeleri açısından çok kıymetli” diye konuştu.