Kocaeli Sağlıkkent Konutları’nda daireler teslim edildi

EKONOMİ / KOCAELİ

Dünyada yaşanan COVID-19 salgınında yoğun çalışma temposuna sahip olan sağlık çalışanları için hayata geçirilen Sağlıkkent Konutları’nın anahtar teslim töreni gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konut A.Ş. tarafından ihale edilen Haldız İnşaat tarafından yapılan 502 konut sahiplerini buldu. Kartepe’nin merkezinde yer alan Sağlıkkent Konutları’nda gerçekleştirilen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, BBP Kocaeli il Koordinatörü Metehan Küpçü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

“Milletimiz birbirine görünmez bağlarla bağlı”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, ‘’Bizim milletimiz birbirine görünmez bağlarla bağlı. Hem de sımsıkı. Depremde bu bağlar, köprüler bir kez daha görüldü. Dimdik ayaktaydı. Fay hatlarının çok olduğu bir coğrafyadayız ama bu faylar milletimiz gönlünde hasara yol açamıyor. Bunu pandemide de gördük. Sağlık çalışanlarımız canlarını tehlikeye atarak çalıştı. Bazıları hayatlarını kaybetti. Orada da gördük. Bu millet sıkı sıkıya birbirine bağlı” dedi.

Konut projelerinin devam edeceğini müjdeleyen Başkan Büyükakın, “Önümüzdeki dönemde çok daha fazlası yapılacak. Bu sadece bir tanesi. Benzer sitelerle Kocaeli’nin çehresinin değiştiğini görmeye başlayacaksınız. Bu proje vesilesiyle sağlık çalışanlarımıza küçücük bir teşekkür etme fırsatı da bulmuş oluruz umarım. Pandemi döneminde, ‘Her şeyi bekletiriz, durdururuz bu kentin kaynaklarını halkımız için kullanırız’ dedik. Canlarımız çok daha kıymetli” ifadesini kullandı.

“Sosyolojik risklere karşı da dirençli şehir diyoruz”

Dirençli şehir sadece depreme dirençli olmak demek değildir. Dirençli şehir sosyal hayatın da dirençli olmasıdır diyen Büyükakın, “Sitenin içerinde mahallelerimizde var olan bir kültür oluşacak. Çocuklarımız oynarken balkondan birileri bakacak. Sosyolojik risklere karşı da dirençli şehir diyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu inşa etmeye çalışacağız. Kentin 7 farklı noktasında kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da var olan yapı stoğunu ölçüyoruz. Hızlı yapmamız lazım. Depremin değil binaların öldürdüğünü biliyoruz. O halde binaları yenilemeliyiz. Dolayısıyla toplumsal desteğe ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Kartepe’de ilçe inşa ettik

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman ise “Kısa sürede çok felaket yaşadık. Pandemiyi, depremi yaşadık. Sağlık çalışanlarının yaptığını bir ömür boyu unutmayacağız. Başkanımızın bu projesini duyduğumuzda çok duygulanmıştık. Hayat boyu felsefesi unutulmayacak bir proje. Başkanımızın önderliğinde Kartepe’mizde çok büyük işler yaptık. Sadece kent meydanı inşa etmedik. Aslında bir ilçe de inşa etmiş olduk. Burada kardeşçe huzur içerisinde yaşayacağız inşallah” açıklamasını yaptı.

İl Sağlık Müdürü Pehlevan da, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Değerli başkanımız Tahir Büyükakın hep yanımızda oldu. Ve nihayetinde bir konut projesini hayata geçirdi. Değerli başkanıma teşekkür ediyorum. Allah bizi her türlü felaketten korusun. Başta Büyükşehir olmak üzere tüm kamu kurumlarımızla felaketlerin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum” dedi. Sağlık çalışanları adına konuşan hak sahiplerinden Zehra Şen, “Sağlık çalışanları olarak pandemi sürecinde büyük özveri ile çalıştık. Umarım sağlık ve huzurla yaşarız burada. Tahir başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.