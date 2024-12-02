Kocaeli’de kadınlar, ‘Toplumsal Dönüşümde Kadına Şiddetle Mücadele Paneli’nde buluştu

KSO ev sahipliğinde gerçekleşen ve TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu ve Marmara Bölge Başkanı Nurcan Babalık’ın açılış konuşmasıyla başlayan panele; Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) Müdürü Prof. Dr. Ayla Ergin, SYSTEMAİR HSK Genel Müdür Yardımcısı, KSO Meclis Üyesi Ayşegül Eroğlu Eyyüpoğlu, KOÜ Toplumsal Katkı Koordinatörü Prof. Dr. Elif Karagün, Kocaeli ŞÖNİM Müdür Vekili Tuğba Turan ve Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Gökçen Ürküt konuşmacı olarak katılarak bilgilendirmelerde bulundu.

‘Sanayide Kadın Eli’

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı ve Marmara Bölge Başkanı Nurcan Babalık, “Kadına yönelik şiddet tüm dünyada büyük bir sorun. Türkiye'de kadınların yüzde 73'ünün hayatlarının bir döneminde şiddete maruz kaldığı görülüyor. Bu veriler, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin ciddi boyutlarda olduğunu ve uluslararası karşılaştırmalarda da yüksek oranlarla dikkat çektiğini gösteriyor. Üst kurulun çalışmalarının yanı sıra il kurullarında da çeşitli eğitimler ve programlar düzenliyoruz. TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu olarak sanayide kadın istihdamını artırmak için ‘Sanayide Kadın Eli’ projesi ile harekete geçtik. Muhtarlarımızla bir araya gelip, projeyi anlattık. Kadınların hayatına dokunmak için çalışacağız. Geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da kadın girişimcilerimiz ile birçok kadının hayatına dokunmaya devam edecek, üyelerimizin ve kadın girişimcilerimizin işlerini geliştirmeleri ve büyütmeleri yolunda destek olmayı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Kadınlar şiddet konusunda bilgilendirildi

KASAUM Müdürü Prof. Dr. Ayla Ergin; kadına yönelik şiddetin tanımı, türleri, kadına yönelik şiddetin yaygınlığı-veriler, kadına yönelik şiddetle mücadele, şiddetle mücadelede kurumsal hizmetler, sivil toplum kuruluşlarının kadına yönelik şiddetle mücadelede rolleri konularında katılımcıları bilgilendirdi. SYSTEMAİR HSK Genel Müdür Yardımcısı, KSO Meclis Üyesi Ayşegül Eroğlu Eyyüpoğlu, Systemair Türkiye organizasyonu hakkında bilgiler aktardı. Eyyüpoğlu, firma olarak BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklediklerini ifade etti, yeni girişimler ile topluma örnek olmanın önemini vurguladı. KOÜ Toplumsal Katkı Koordinatörü Prof. Dr. Elif Karagün ise, kadına yönelik şiddetin tarihi, illere göre kadın cinayetleri sayısı, şiddet görme nedenleri, şiddeti önleme ile ilgili yapılması gerekenler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

“Gönüllü arkadaşlarımızla maruz kaldığınız şiddet karşısında yanınızda olmaya çalışıyoruz”

Kocaeli ŞÖNİM Müdür Vekili Tuğba Turan; kadına yönelik şiddet nedir, sebebi nedir, türleri nedir ve ne kadar yaygındır, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda ulusal mevzuatın durumu nedir, kadına yönelik şiddetle ilgili başvurulabilecek kurumlar ve kuruluşlar hangileridir, hangi hizmetler sunulmaktadır? konularında katılımcılar ile bilgilerini paylaştı. Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Gökçen Ürküt konuşmasında, Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak yaptıkları çalışmaları aktardı, “Artık bir kadının dahi bir erkek tarafından şiddete maruz kalmasına bizim tahammülümüz yok. İstanbul Sözleşmesi kaldırılmış olsa da 6284 sayılı kanun hala yürürlükte. Bu kanun kapsamında görevlilerimiz koruyucu önleyici tedbirler almaya devam ediyor. Polise gittiğimizde de bu kanun kapsamında işlem yaptırabiliyorsunuz. Biz merkez olarak gönüllü birkaç arkadaşımızla birlikte sizin maruz kaldığınız şiddet karşısında yanınızda olmaya çalışıyoruz. Bize ulaşmak çok kolay. Avukat desteğine ihtiyacınız olduğunda mutlaka Kocaeli Barosu’na başvurun. Gerektiğinde psikolojik destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.