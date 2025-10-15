Kocaer Çelik, sürdürülebilirlik hedeflerini bilim temelle onaylattı

İZMİR / EKONOMİ

Kocaer Çelik, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets initiative – SBTi) tarafından hem yakın dönem (2030) hem de net sıfır (2050) emisyon azaltım hedefleri onaylanan ve geçerliliğini sürdüren sektördeki tek Türk şirketi oldu.

Şirketlerin sera gazı emisyonlarını, iklim bilimiyle uyumlu biçimde azaltmalarını teşvik eden; CDP, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Doğa Koruma Vakfı (WWF) iş birliğiyle oluşturulmuş küresel bir inisiyatif olan SBTi; Paris Anlaşması doğrultusunda, küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlandırma hedefiyle hareket eden girişim, şirketlerin emisyon azaltım planlarını bağımsız ve bilimsel kriterlerle değerlendirip onaylıyor.

2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşma çalışmaları kapsamında, faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik bilime dayalı hedeflerini SBTi’ye taahhüt ettiklerini dile getiren Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, “Yürütülen validasyon sürecinin tamamlanmasıyla hem yakın dönem hem de net sıfır emisyon azaltım taahhütlerimiz onaylanarak tescillendi. Bu onay, iklim bilimiyle uyumlu yol haritamızın uluslararası düzeyde geçerliliğini bir kez daha teyit ediyor” dedi.

2022 baz yılı esas alınarak belirlenen hedefler doğrultusunda; Kapsam 1 ve Kapsam 2 mutlak sera gazı emisyonlarının %42, üretilen her ton çelik ürünü başına düşen Kapsam 3 emisyonlarının ise %51,6 oranında azaltılmasını taahhüt ettiklerini söyleyen Kocaer, “Uzun vadede ise 2050 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarında %90, ton çelik başına Kapsam 3 emisyonlarında %97 oranında azalma hedefledik. Bu hedefler, üretim faaliyetlerimizin Paris Anlaşması’nın 1,5°C küresel ısınma sınırıyla tam uyumlu hale getirildiğini ortaya koyuyor, çelik üretiminde bilim temelli bir yaklaşımı benimsediğimizi gösteriyor” diye konuştu.

“Sadece vizyon değil, yol haritası”

SBTi tarafından verilen onayın sürdürülebilirlik stratejilerinin yalnızca bir vizyon değil, bilimsel temellere dayalı, doğrulanmış bir yol haritası olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Kocaer, “İklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiğimiz sorumluluk; üretim, tedarik zinciri ve enerji yönetimi dâhil tüm süreçlerimizin merkezine entegre edildi. Kocaer Çelik olarak, çeliğin geleceğini bilimle şekillendiriyor; karbon ayak izimizi azaltma, kaynak verimliliğini artırma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.