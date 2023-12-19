Kocasinan Belediyesi’nden atık yağ toplama kampanyası

KAYSERİ / EKONOMİ

Doğayı korumak ve geri dönüşüme daha fazla katkı sağlamak için hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Kocasinan Belediyesi şimdi de “4 litre atık yağa temizlik seti hediye” uygulamasını başlattı. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya ile evlerinde atık yağlarını biriktiren vatandaşlara, her 4 litre atık yağa karşılık temizlik seti hediye edilerek geri dönüşüme teşvik ediliyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre dostu belediyecilik anlayışıyla geliştirdikleri projelerle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Sadece Kocasinan için değil, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz. Bu doğrultuda sadece ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve bunların değerlendirilmesi noktasında değil, birçok geri dönüşecek malzemeler konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu ile tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak geri dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olduk. Özellikle iki yıl önce hizmete sunduğumuz Türkiye’de ilk olan ikili toplama sistemli aracı ile ambalaj atığı, atık pil ve atık yağı kaynağından ayrıştırılmış olarak toplayarak, geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. Altı yıl önce ilçenin çeşitli yerlerine Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama noktaları yerleştirdik ve yeni Ambalaj Atığı Toplama Araçlarını ilçemize kazandırdık. Bitkisel atık yağ toplama kutusu çalışması ile de evsel atık yağları toplayarak, hem atık yağın çevreye verebileceği olası zararların önüne geçiyor, hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.