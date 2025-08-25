Koluman’ın ‘geri görüş kamera sistemi’ standart donanım oldu

MERSİN/EKONOMİ



Avrupa taşımacılık sektöründe yaşanan sürücü eksikliği, yoğun trafik, artan güvenlik beklentileri ve değişen regülasyonlar, nakliye şirketlerini dijital çözümler bulmaya, operasyonel hız ve güvenlik seviyelerini artırmaya itiyor. Park ve manevra kabiliyetlerini iyileştirmek için yenilikçi çözümler üreten Koluman’ın kritik çalışmaları arasında yer alıp eni nesil treylerlerde standart donanım haline getirildiği belirtilen ‘geri görüş kamera sistemi’ de yükleme alanına yaklaşma, rampaya yanaşma, park ve manevra gibi riskli durumlar ile seyirde maksimum güvenlik sağlıyor. ABD ve Çin’de benzer sistemler yalnızca harici eklemeler ve paket çözümlerle sunulurken, Koluman’ın standart donanım adımı Avrupa ve Türkiye treyler sektöründe ilk olma özelliğini taşıyor. Treyler arkasına entegre edilen yüksek çözünürlüklü kamera, edindiği görüntüyü kablosuz bağlantı (Wi-Fi) üzerinden anlık olarak sürücü kabinindeki tablet ekrana aktarıyor. Bu sayede sürücü, seyir sırasında ya da manevra anında treylerin arka bölgesini net şekilde izleyebiliyor. Böylelikle kör noktalar ortadan kalkıyor, güvenlik en üst seviyeye çıkıyor. Koluman’ın geliştirdiği sistem, her marka ve model araca uyumlu çalışıyor. Eski bir çekicide de kullanılabilen sistem, çekici değiştirildiğinde ekranın kolayca taşınabilmesi sayesinde kullanım avantajı sürdürüyor.



Türk firmalarına özel fırsat

Koluman, sektördeki bu inovatif gelişimi lansman süreci devam eden yeni nesil tenteli treylerde Türk nakliyecilere özel olarak ek maliyet olmadan, standart donanım şeklinde sunuyor. Bu sayede müşteriler, güvenlik ve yeniliği aynı anda deneyimleme fırsatına sahip oluyor.