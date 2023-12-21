Konfor Mobilya, 2024’te yurtdışında 25 yeni mağaza hedefliyor

İZMİR / EKONOMİ

Firma yeni koleksiyonlarını 23-28 Ocak 2024 tarihleri arasında CNR Expo’da gerçekleşecek Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda, toplamda 750 metrekareyi bulan standında sergileyecek.

1978’de kurulan, 2018 yılında yeni marka kimliği oluşturarak ilk konsept mağazasını açan Konfor Mobilya, toplam 34 mağazası ile faaliyet gösteriyor ve 29 ülkeye ihracat yapıyor. Önümüzdeki günlerde 163 bin metrekarelik yeni kampüsünde üretimine devam edecek olan Konfor Mobilya’nın toplam satış alanı 70 bin metrekareyi buluyor.

İstanbul Mobilya Fuarı’nın Avrupa’nın en büyük; katılımcı ve ziyaretçi sayısı en yüksek fuarlarından biri olduğunu dile getiren Konfor Mobilya Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Can, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu fuarda trendlere öncülük edecek koleksiyonumuz ve beraberinde marka gücümüzle desteklediğimiz yatırım stratejimizle yatırımcı adaylarımız ile buluşacağımız için çok heyecanlıyız. Çok net ifade edebilirim ki, 2024 yılı ‘Konfor zamanı’ olacak.”

2024 yılının gerek Konfor markası gerek yatırımcılar için yeniliklerle dolu ve karlılığın arttığı bir yıl olacağını ifade eden Can, “2024 yılında Turquality destekli markamıza globalde 25, Türkiye’de 100 yeni mağaza eklemeyi hedefliyoruz. İstanbul Mobilya Fuarı’nın yeni yatırımcılarla buluşmamız adına bizler için kilit bir nokta olduğunu düşünüyoruz. Karlı bir iş ortaklığı ile yatırımlarının karşılığını global ölçekte almayı hedefleyen tüm yatırımcıları mutlaka standımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.