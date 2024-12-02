Konya, ihracatta yeni bir rekora hazırlanıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye İhracatçılar Meclisi 2024 yılı 11 aylık dış ticaret verilerini açıkladı. Açıklanan verilere gör Konya’nın ihracatı Ocak – Kasım döneminde yüzde 7,3 artarak 3 milyar 237 milyon doların üzerine yükseldi.

Konya’nın Kasım ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak, 302,9 milyon dolar olarak kaydedildi.

“Rekora hazırlanıyoruz”

İhracat rakamlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Konya’mız ihracatta yeni bir rekora hazırlanıyor. Ocak-Kasım döneminde ihracatımızı Türkiye ortalamasının yaklaşık 3 katı artırarak 3 milyar 237 milyon doların üzerinde ihracat yaptık. Konya’mızı ihracat şehri haline getiren tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Tüm firma ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum”

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise yaptığı açıklamada, “Kasım ayında Türkiye'nin ihracatı yüzde 3,09 azalırken, Konya yüzde 7,0 artışla 302,9 milyon dolar ihracat yaptı. Şehrimizin 11 aylık ihracatı da yüzde 7,3 artışla 3,237 milyar dolar oldu. Kasım’da şehrimizin ihracat artışına katkı sağlayan firmalarımızın temsilcilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum” dedi.