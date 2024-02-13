Konya Kağıt A.Ş.’den 2 milyon Euro’luk dev yatırım

Muhammet YİĞİTOĞLU/KONYA

BERA Holding şirketlerinden kağıt, karton ve ambalaj sektöründe faaliyetlerini sürdüren ve sektörün önemli tedarikçilerinden olan Konya Kağıt A.Ş. Güneşli Ambalaj Tesisleri, makine parkuru ve yatırımlarını 2024 yılında da artırmayı sürdürüyor.

Yeni makine yatırımıyla ilgili Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)’na gönderilen ve kamuoyuyla paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi, “Medeniyetin Hamuru Gelecek Nesillerde’ sloganıyla geleceğin öncü markası olma yolunda hızla ilerleyen ve sürdürülebilir büyüme yolundaki başarı çıtasını sürekli yükseltme gayretinde olan Şirketimiz, paydaşlarımız açısından maksimum değeri sağlamak için özveriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Bu düsturdan hareketle, Konya Kâğıt A.Ş. İstanbul Güneşli Şubesi basım-ambalaj tesislerimizdeki baskı kapasitesinin %50 oranında artırılması amacıyla toplam 2.000.000 Euro tutarında iki adet makine siparişi verilmiştir. Yapılan yatırım ile kapasite artışının yanında bugüne kadar fason hizmet olarak dışarıdan temin edilen kalıp pozlama işlemi tesis bünyesinde gerçekleştirilecektir. Yapılan bu yatırımlar sonrası Güneşli şubesi olarak 2024 yılında ciromuzu 2023 yılına göre % 50 artırma imkânımız olacaktır.”

Dünya markası olma yolunda ilerliyor

20.000 m2 kapalı alan üzerine kurulan Konya Kâğıt A.Ş. Güneşli Ambalaj Tesisleri, Konka Ambalaj markasıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve istihdamı artırmak amacıyla kuruldu. 1996 yılından bu yana sürekli hedeflerini aşan şirketin kalite, çevrecilik ve müşteri memnuniyeti gibi ilkelerinden ödün vermediği belirtilirken bu ilkeler doğrultusunda dünyaya ihracat yapmaya devam eden Konya Kâğıt Ambalaj Tesisleri, sadece Türkiye'de değil dünyada da bir marka olma yolunda ilerliyor.

Yıllık 20.000 ton işleme kapasitesi bulunan Güneşli Ambalaj Tesisleri, yüksek teknoloji makine parkuru ile maksimum verim ve minimum maliyetle gıda, züccaciye, elektronik, araba yedek parça, küçük ev aletleri gibi sektörlere hizmet veriyor.