Konyalı kadınlar, 8 Mart'ta KOMEK Pazarı'nda buluştu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın eşi Ayşe Altay da Melikşah Pazar Alanı'ndaki KOMEK pazarını ziyaret ederek, ürünleri yakından inceledi.

Çalışmalarından dolayı kursiyerleri tebrik eden Altay, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlikle KOMEK’ te eğitim almış ve halen eğitim gören yaklaşık 300 kursiyer, kendi ürettiği ürünleri ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine ve kadın istihdamına katkıda bulunmak için pazar alanında satışa sundu.

Yine pazarda satışı gerçekleştirilen ürünlerden elde edilen gelirin bir kısmı ile Hatay’daki çocuklar için hediyeler alınacak.

KOMEK Mezunları ve Mensupları Derneği, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması amacıyla ihtiyacı olanlara maddi ve manevi anlamda destek olmak, yardım eli uzatmak, aynı zamanda iyilik yapma ve iyiliğe vesile olma gibi temel değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Konyalı kadınlar için Selçuklu Kongre Merkezi'nde “Mavi Kuş” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.