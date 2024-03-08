Şanlıurfalı kadın girişimciler ‘UGİKAR’ ile işbirliğini güçlendirecek

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Kübra İlhan, merkezden 12, Siverek’ten 2 ve Birecik’ten 1 olmak üzere toplamda 15 üye ile kadın istihdamının ve girişimci sayısının artırılması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Kentte Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı kadın şirket sahibi sayısının 1579’ yükseldiğini ifade eden Hatice Kübra İlhan, bu üyelerden yaklaşık 450’sinin aktif olarak çeşitli sektörlerde faaliyet yürüttüğünü kaydetti.

Kentteki kadın girişimcilerin ağırlıklı olarak tekstil, gıda, sağlık, turizm sektöründe faaliyet gösterdiğini dile getiren İlhan, “Kadın girişimcilerimizi daha profesyonel hale getirmek, kurumsallaşmalarını ve e ticaret entegrasyonunu sağlamak için projeler geliştiriyoruz. Bu alanda pek çok eğitim programı organize ettik, yeni eğitimler planlamaya da devam ediyoruz. Kentimizdeki tüm girişimci kadınlara dokunmak ve aralarında dijital bir köprü kurmak üzere Urfa Girişimci Kadın Rehberi (UGİKAR) isimli bir dijital girişimci kadın havuzu oluşturuyoruz. Dijital rehberimizin online altyapısını tamamladık yakın zaman içerisinde projemizin lansmanını yapacağız. Bu proje sayesinde ayrıca kadın girişimcilerimizin ağırlıklı olarak hangi sektörlerde faaliyet gösterdiklerini görebileceğiz. Veriler sayesinde kadınlar üzerinde daha verimli projeler geliştireceğiz” dedi.

Şanlıurfalı kadınlar en çok e-ticaret alanında proje bekliyor

Şanlıurfalı Kadın girişimciler özelinde pek çok platformda anket yaptıklarını ve taleplerini aldıklarını ifade eden Hatice Kübra İlhan, aldıkları talepler arasında ilk sırada e-ticaret eğitimlerinin geldiğini kaydetti. Yüksek talep nedeniyle e-ticaret alanında pek çok proje üzerinde çalıştıklarını belirten İlhan, “Yakın zamanda e-ticaret üzerine eğitim programlarımız başlayacak. Bu alanda hem ulusal hem de uluslararası işletmeler ve kuruluşlarla birlikte pek çok başlık üzerinde çalışıyoruz. Çünkü kadınların e-ticarette görünür olması çok önemli. E-ticaretin yanı sıra kadınlarımızın ürettiği ürünleri pazarlayabileceği bir pazar yeri kurmayı planlıyoruz. Bu pazaryerini kentimizin turizm alanlarından birinde planlıyoruz. Yerel yönetimlerle görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Kadın kooperatiflerinin üretim altyapısı ve eko turizm geliştirilecek

Şanlıurfa’daki kadın kooperatiflerinin profesyonelleşmesi için hedeflerinden birisinin de endüstriyel üretim altyapılarının güçlendirilmesi olduğunu ifade eden Hatice Kübra İlhan, şöyle konuştu: “Şanlıurfa’daki dezavantajlı üretici kadınların emek ortağı yapmak, üretilen ürünlerin en yüksek katma değerden pazarlanmasını sağlamak amacıyla Şanlıurfa Agro Kadın Kooperatifi’ni kurduk. İsot, içli köfte, ağzı açık yüksek talep gören ürünlerimiz oldu. Ancak yaşadığımız sel afetinde Şanlıurfa Teknokent’te kullandığımız endüstriyel mutfak, ekipmanlarımız ve ham maddeler büyük zarar gördü. Selden sonra bir süre faaliyetlerimizi durdurmak zorunda kaldık. Ancak bu alanda kooperatifimize yeni bir endüstriyel üretim tesisi kazandırmak üzere proje hazırlıklarımız devam ediyor. Genel kooperatifçilik çalışmalarımız için özellikle TKDK’nin yeni çağrı dönemini bekliyoruz. Yeni bir tesis kurmayı, özellikle kırsal bölgelerimizdeki kadınların ürettiği ürünlerin markalı olarak pazarlanmasını ve ihracatını sağlamayı hedefliyoruz. Bu alanda sadece TKDK’nin değil KOSGEB ve AB Desteklerini de yakından takip ediyoruz. Ayrıca eko turizm üzerine yapmayı amaçladığımız başka bir proje var. Bu projeyle turizm potansiyeli yüksek olan bölgelerdeki kadınları turizm sektörüne kazandıracağız. O bölgenin geleneksel ve mimari dokusunu koruyup kadınları merkeze alan sürdürülebilir bir eko turizm modeli kuracağız.”