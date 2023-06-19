Konyalı sanayiciler, Almanya’daki GIFA Fuarı’na çıkarma yaptı

BURCU SUNA/KONYA

Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Zahid Çatlı’nın eşlik ettiği ve 50 firmadan 76 firma temsilcisinin yer aldığı heyet, sektördeki son yenilikleri yerinde görürken, yeni iş birlikleri de gerçekleştirdi.

GIFA 2023 Döküm ve Metal Teknolojileri Fuarı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan KSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Zahit Çatlı, fuarın Konyalı sanayiciler için son derece verimli geçtiğini söyledi. KOSGEB desteği ile gerçekleştirilen fuar ziyareti kapsamında, Konyalı sanayicilerin yeni iş bağlantıları da yaptıklarını aktaran Çatlı, şunları söyledi: “Almanya’nın Düsseldorf şehrinde bu yıl 16.’sı düzenlenen GIFA 2023 Döküm ve Metal Teknolojileri Fuarı’na Konyalı sanayicilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Fuara 8 Konyalı firmamız stantlı katılım sağladı. Biz de Konya Sanayi Odası olarak, 50 firmadan 76 firma temsilcimiz ile birlikte 5 günlük bir fuar gezisi gerçekleştirdik. Döküm sektörünün önde gelen fuarları arasında yer alan GIFA 2023 Fuarı, Konyalı sanayicilerimiz için oldukça verimli geçti. Sanayicilerimiz, sektörlerine yönelik son gelişmeleri, burada yakından takip etme fırsatı buldu. Yine dünyanın farklı yerlerinden gelen katılımcılar ve ziyaretçiler ile ikili iş görüşmeleri yaparak, yeni iş bağlantıları oluşturdular. Yine fuar ziyareti kapsamında, Düsseldorf Ticaret ve Sanayi Odasıyla da bir görüşme gerçekleştirdik. Konya Sanayi Odası olarak, sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda bu tür yurt dışı iş gezileri düzenlemeyi sürdüreceğiz.”