Konyalı sanayicilerden Tunus’a çıkarma

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Tunus’un ticareti ile öne çıkan şehirlerinden Sfakes’te imzalanan Mutabakat Zaptı İmza Töreni’ne Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Türkiye Fahri Konsolosu Tarık Şerif, Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Habib Hammam ile Türk ve Tunuslu sanayiciler katıldı.

“Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için çalışıyoruz”

İmza töreninde konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Tunus ile Konya’nın tarihi bağları olduğunu, bunu ticarete de daha fazla yansıtmak istediklerini vurguladı. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Konya ile Tunus arasındaki ticareti geliştirmek istediklerinin altını çizen Büyükeğen, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğu yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Konya olarak ülkemizin üretim ve ihracat gücüne daha fazla katkı vermek için Tunus Büyükelçimiz Ahmet Misbah Demircan’ın daveti üzerine Konyalı sanayicilerimizden oluşan heyetle Tunus’a geldik. İnşallah bu ziyaretimiz ticaretimize de olumlu yansıyacak. Bu vesile ile ülkemizin ticari hayatını kolaylaştıran çalışmaları için Ticaret Bakanımız, Konyalı hemşehrimiz Sayın Ömer Bolat’a, Milli Teknoloji Hamlemizin Mimarı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın M. Fatih Kacır’a ve Tunus Büyükelçimiz Sayın Ahmet Misbah Demircan’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tunus’la pek çok sektörde yeni iş birlikleri geliştirebileceklerini ifade eden Büyükeğen, özellikle de tarımsal sanayi ve gıda alanlarında daha fazla birlikte çalışma yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Daha fazla iş yapılacak

Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ise, “Malumunuz Türkiye’de Tunus ilişkileri son derece iyi ve gelişmiş bir durumda. Sfakes’te özellikle tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinde önemli bir arz mevcut. Tunus’tan Konya’da düzenlenen tarım fuarına gelen birçok iş adamı var. Konya Sanayi Odası Başkanı’nı ve üyelerini Tunus’ta misafir ediyoruz. Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası ile mutabakat zabtı imzaladılar. İkili iş görüşmeleri gerçekleştiriyorlar. Ayrıca başkent Tunus’ta yapacağımız ziyaretlerin ardından Tunuslu iş adamlarıyla Konya’dan gelen iş adamlarımızı bir araya getirecek iş forumu düzenleyeceğiz” dedi.

Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hammami de, Türkiye ile Sfakes şehrinin yoğun bir ilişkisi olduğunu vurguladı. İki ülkenin birlikte daha fazla çalışabileceğine dikkat çeken Hammami, Konyalı firmaların Tunus üzerinden Afrika ülkelerine açılabileceğini, bu ticaret ortamının her iki taraf için de güzel sonuçlara vesile olmasını dilediğini sözlerine ekledi.