Konya’nın Dârülmülk oluşunun 927. yılı kutlanacak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 927. yılında Darülmülk Kutlamaları ve anma programı düzenleyecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihimizin köklü izlerini yaşatmak ve sonraki nesillere aktarmanın en önemli sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti.

“Konya, önemli bir merkez haline gelmiştir”

Konya’nın, coğrafi konumu, kültürel zenginliği ve stratejik önemi ile her zaman önemli bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Konya’mızın, Türkiye Selçuklu Devleti'nin dârülmülkü olması, şehrimizin tarih sahnesindeki yerini belirlemiştir. Konya; bilim, sanat, edebiyat ve mimari alanlarında önemli bir merkez haline gelmiştir. Biz de geçmişimizin bu değerli mirasını yaşatmak ve geleceğe taşımak adına Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlama ve anma programı düzenliyoruz” diye konuştu.

28 Haziran Cuma günü Alaaddin Camii Selçuklu Sultanları Türbesi’nde gerçekleştirecekleri programa Konyalıları davet eden Başkan Altay, “Anadolu’yu bizlere yurt bırakan kahraman ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, şehrimizin Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 927. yıl dönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Şehtlerimiz ve gazilerimiz yad edilecek

Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 927’nci yılı dolayısıyla 28 Haziran günü Alaaddin Camii’nde Cuma namazında hatim duası yapılarak Konya’daki camilerde Selçuklu Sultanları başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitler ve gaziler Cuma hutbesinde yad edilecek. Cuma namazı sonrası ise temsili nöbet değişimi olacak.

Anma programı ise aynı gün saat 20.30’da Alaeddin Camii Selçuklu Sultanları Türbesi’nde gerçekleşecek.