Netafim, Özbekistan’da 190 dönüm sera kurdu

Eray ŞEN / ADANA

Projeyle ilgili bilgi veren Serkan Ergün, tarımsal sulama ve sera konstrüksiyonunda dünyanın önde gelen firmalarından biri olarak, Orta Asya’da da çeşitli projelere imza attıklarını söyledi. Bu ülkede ‘Agro in Vitro' için yaptıkları sera kompleksinin yenilikçi uygulamalar ve teknolojisi ile ses getirdiğini belirten Ergün, “Projede farklı gelişim aşamalarına sahip bitkiler için beslenme, sıcaklık, nem, soğutma gibi aşamalarda en uygun koşulları sunan bir sistem kurduk. Kurduğumuz sera kompleksi, güçlü kök sisteminin gelişimini ve vejetatif büyümeyi destekleyen farklı bölümleri kapsıyor ve üzüm fideleri ile meyve ağaçlarının çoğaltılması için kullanılması hedefleniyor” dedi.

“Mikro klonlama teknolojisi kullandık”

Çalışma alanlarında teknolojik yeniliklere önem verdiklerinin altını çizen Ergün, “Özbekistan projemizde en gelişmiş teknolojiler bir araya getirilerek farklı bölümlerde mikro iklim kontrolü, otomasyon ve sıhhi standart alanlarındaki kapsamlı Netafim deneyimi tercih edildi. Sera içindeki adaptasyon bölgeleri ve mikro klonlama teknolojisi ile bitki gen havuzunun yenilenmesi ve tükenmekte olan yerel üzüm ve meyve ağacı çeşitlerinin korunup, kalitelerinin ve lezzetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak amaçlandı” diye konuştu.

“Orta Asya tarımında kilometre taşı olacak”

Bu tür sera komplekslerinin inşasında güçlü bir deneyime sahip olduklarını ifade eden Ergün, “Şirketimiz sunduğu çözümler ile minimum düzeyde enerji, su, gübre ve bitki koruma ürünleri kullanılarak daha fazla bitki yetiştirilmesini sağlıyor. Son olarak gerçekleştiğimiz Agro in Vitro sera kompleksinin açılışının, Özbekistan ve Orta Asya tarımında önemli bir kilometre taşı olması öngörülüyor. Bölgede ve diğer ihracat coğrafyalarımızda sektörümüze katma değerli işlerle katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. İklim değişikliğinin tüm dünyanın gündeminde olduğu günümüzde, hem sulama sistemlerinde hem sera konstrüksiyonlarında, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılması, sürdürülebilir bir tarım sistemi kurulması için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.