KOSGEB’den Güney Ege illerine 50 milyon TL’lik destek

DENİZLİ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile üç oda arasında, Güney Ege illerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle 3 oda üyelerine yönelik 50 milyon liralık desteğin önü açılırken makine ve gıda imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik iş fikri destek çağrısıyla, istenilen şartları yerine getiren toplam 50 girişimciye, 1’er milyon lira hibe verileceği açıklandı.

İleri Girişimci Destek Programı İş Fikri Teklif Çağrısı çerçevesindeki Gıda İle Makine İmalatı Sektörlerinin Gelişmesine Yönelik Teknolojik Girişimciler Teklif Çağrısına Dair İş Birliği Protokolü, KOSGEB Girişimcilik Dairesi Başkanı Ali Urhan, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş tarafından imzalandı.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, üç Oda ve kurum bir araya gelerek bir ilke imza attıklarına dikkat çekti. Erdoğan, “Sadece 2022’nin başından bu yana fuarlar için üyelerimize KOSGEB’den 26 milyon 500 bin liralık destek aldık; teşekkür ederiz. Bugün de Denizli, Aydın ve Muğla illerimizi kapsayan hizmet zincirine yeni bir halka daha ekliyoruz. Bölgemizdeki üç oda bir araya gelerek ülkemizde bir ilke daha imza atmanın onurunu yaşıyoruz” dedi. KOSGEB Girişimcilik Dairesi Başkanı Ali Urhan ise erkek girişimciler için 35 yaş altı sınırı bulunduğunu fakat kadın girişimciler için girişimcilik ekosistemine katılımlarını kolaylaştırmak adına yaş sınırına ihtiyaç duymadıklarını açıkladı. Bu iş birliğinde Denizli ABİGEM’in eğitim, odaların ise mentorluk hizmeti vereceğini de dile getiren Urhan, bu süreci başarıyla tamamlayacak girişimcilerin başvuru yapmaya hak kazanacağının altını çizdi. Urhan, altı ay içinde işletmelerini kurabilecek şartları taşıyan girişimcilere; makine, teçhizat, yazılım, istihdam, kira, ofis donanımı ve hammadde giderleri için destek verileceğini belirtti.