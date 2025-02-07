Kozmetik ve güzellik sektörü temsilcileri Bursa’da buluştu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa'da BUCOS 5. Kozmetik ve Güzellik Fuarı kapılarını açtı. 40’ı Bursa dışından toplam 50 firmanın yer aldığı fuar, 7 Şubat - 9 Şubat tarihleri arasında 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Bursa Merinos AKKM’de Network Fuarcılık organizasyonda başlayan organizasyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, organizasyonu bu 5. Kez düzenlediklerini hatırlatırken, “Bursa Türkiye’nin ikinci büyük ekonomi şehri ancak fuar sayısı olarak baktığımızda gerilerde bir şehir. Biz de Bursa merkezli bir şirket kurarak Bursa’da fuarları geliştirmek istedik. Bursa’da çok büyük bir üretim potansiyelimiz var. Bu potansiyeli kullanarak firmalar arasındaki dayanışma ve işbirliğini arttırarak hem kaliteyi hem de ticareti arttırmayı amaçlıyoruz aynı zamanda mesleki gelişime önem veriyoruz” dedi.

Bursa’nın fuar açısından altyapı olarak çok uygun bir şehir olduğunu vurgulayan Eker, “İstanbul’a çok yakın lokasyonumuzla, turizm ve konaklama potansiyelimizle Bursa’nın gelişimine katkı sunmak istiyoruz. Kozmetik sektörü de hem üretici hem de satın alma anlamında Bursa’da çok güçlü bir sektör. Her yıl artan bir firma sayısı ile ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bursa’yı fuar kenti yapacağız”

Organizasyonun açılışındaki konuşmasında fuarların tanıtım için olan önemine değinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de kozmetik sektörünün küresel çapta hızla gelişen büyüyen bir sektör olduğunu ifade ederek, “Bursa’nın büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen tanıtım eksikliği yaşadığını üzülerek görüyoruz. Fuarların önemi burada ön plana çıkıyor. Şehir dışından gelen firmaların ekonomimize katkı sağlaması, kentimizi tanıması çok önemli” dedi.

Fuarların daha verimli ve geniş kapsamlı olması için çalışmalara devam ettiklerini hatırlatan Başkan Bozbey, “Yurtdışından ve şehir dışından gelen misafirlerimizi burada iyi ağırlamamız lazım. Ulaşım ağının gelişmiş olması önemli. Turizm ve fuar potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyoruz. Bursa’yı fuar kenti yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve protokol fuar alanında stantları ziyaret ederek firma yetkilileriyle bir araya geldi.