KRC Elektro Market 2024’te halka arzı hedefliyor

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - İç pazarı domino edebilecek bir yapının oluşması için sermaye piyasalarıyla ilgili süreci önümüzdeki yıl başlatacaklarını açıklayan KRC Elektro Market Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kıraç, halka arzdan gelecek kaynakla sektörde söz sahibi olmayı planladıklarının altını çizdi.

Eskişehir’de 2004 yılında sadece 3 çalışanla faaliyetlerine başladıklarını belirten Hakan Kıraç, 2006 yılında Türkiye’de en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girdiklerini, bugün itibarıyla Türkiye genelinde 16 şubeye ulaşarak 110 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Birçok markanın ürününü, elektrik sektörünün tüm ihtiyacını karşılamak adına müşterilerine ulaştırdıklarını aktaran Kıraç,

“Kurulduğumuz günden bu yana 600’ü aşkın markayı, 200 binin üzerinde stok kartını, 40 binden fazla stok kalemini ve 200’ü geçkin bayiliği bünyemizde bulundurduk. Siemens, Legrand, Phoenix, Contact, 3M, Philips, EAE ve Öznur Kablo gibi sektörün ileri gelen birçok markasının ürününü müşterilerimize ulaştırıyoruz. Güçlü stokumuz ile ihtiyaç duyulan her ürünü temin etme yeteneğine sahibiz. Sektörde bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özelliklerimizden olan lojistik altyapımızla aldığımız siparişlerin yüzde 90’ını bir iş günü içerisinde teslim ediyoruz” diye konuştu.

2030 ciro hedefi 1 milyar dolar

Şubeleşmeye yönelerek iç pazardan aldıkları payı artıracaklarını vurgulayan Kıraç, geçtiğimiz yıl döviz bazlı yüzde 15 civarı büyüme sağladıklarını, bu yıl ise bu rakamı yüzde 35’e çıkarmayı öngördüklerini açıkladı. Satışını yaptıkları bazı ara ürünlerin fason imalatını yaptıracakları bilgisini paylaşan Kıraç, “Fason imalata yönelik kendimize ait 40 adet marka oluşturup patentini aldık. Elektrik sektöründe kullanılan bazı ara ürünlerin kaliteli imalatını yaptırıp kendi markalarımızla pazara sunacağız” dedi.

2024 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları halka arzdan gelecek kaynakla hem kurumsallaşma hem de dijitalleşme adımları atarak ciddi bir ivme yakalamayı planladıklarının altını çizen Kıraç, şöyle konuştu: “2030 yılına kadar 30 kat büyüyerek 1 milyar dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Buna paralel olarak şube sayımızı 40’a çıkarıp bin kişilik istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca stratejik önceliklerimiz arasında yer alan dijitalleşme ile iş süreçlerimizi mükemmelleştirerek ülkemizin önde gelen dijital elektro market şirketlerinden biri olma yolunda ilerleyeceğiz.”