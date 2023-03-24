Krone, ilave yatırımlarla üretim ve ihracatını ikiye katlayacak

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Tire OSB’de 2012’den bu yana 230 bin metrekare üzerine kurulu tesisinde, perdeli yarı römork, platform yarı römork ve konteyner taşıyıcı üreten Krone Türkiye, şasi fabrikası yatırımında sona geldi. Mayıs ayında hizmete girecek şasi fabrikası ile şirket iki yıl içinde şasi üretim kapasitesini 10 bine, 500 olan çalışan sayısını bin’e çıkarmayı hedefliyor.

Fabrika binasında gerçekleştirilen basın toplantısında şasi fabrikasını Mayıs ayında devreye alacaklarını söyleyen Krone Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal C. Erköy, “Yine 5 bin m2’lik ilave tesis de, parça imalatıyla daha fazla parçayı yerlileştirme hedefine ulaşmamızı, üretim derinliğini artırmamızı sağlayacak. Böylece 230 bin 2 alanda 36 bin 40 m2 kapalı alana ulaşarak kapalı alanlarımızı yüzde 27 artırmış olacağız. Efektif bir büyüme içerisindeyiz. 2012’de iki ürünle yola çıkmıştık, yeni yatırımların devreye girmesi ile 23 farklı tip treyler üretimine ulaştık” dedi.

25 dakikada bir treyler

Şu an haftada 6 gün 2 vardiyada günde 24 adet treyler ürettikleri bilgisini veren Erköy, “Göreve başladığım Ağustos 2022 ile Ocak 2023 arasında üretimde yüzde 20 kapasite artışına ulaştık. Günlük üretimimiz Temmuz’da 24’e Ağustos’ta 26’ya çıkacak. 2023’te üretimimiz 7 bin adete yükselecek. 2026’da üretim kapasitesini 10 bin adet olarak hesaplıyoruz. Bu da günde 36 treyler yani her 25 dakikada bir treyler üretimi anlamına geliyor. Bu süre sonunda istihdamımızı da bin kişiye çıkaracağız” diye konuştu.

2012’de 35 milyon Euro yatırımla faaliyete geçen Krone Türkiye’ye olan güvenin göstergesi olarak yatırımların artan bir ivmeyle sürdüğüne dikkat çeken Erköy, “2022-23’te yaklaşık 7 milyon Euro, bir sonraki mali yılda yaklaşık 6 milyon Euro yatırımımız olacak. Tire’ye yapılan toplam yatırım bu yıl sonu itibariyle 48 milyon euroya, 2024’ün sonunda ise 54 milyon euroya yaklaşmış olacak. Bunların içinde robotik yatırımlar da var. Arka kapı robot hatları ile devreye alınacak. 3- 4 ay içinde bu hat devreye alınmış olacak. İstihdamda kadına yönelik pozitif bir yaklaşım sergilemeye gayret ediyoruz. Beyaz yakada kadın çalışan oranımız yüzde 40, yöneticiler arasında ise yüzde 35” dedi.

Tire’den 35 ülkeye ihracat

Krone Trailer İnternational Genel Müdürü Semih Pala ise Güney Amerika, Kuzey Afrika, İngiltere, İskandinav ülkeleri ile ambargo öncesi Rusya’da satışları olduğunu belirterek, Almanya dışında tek üretim tesisinin Türkiye olmasının gurunu yaşadıklarını ifade etti. Pala, “Şili ve Güney Kore gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdik. Halen 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. Global ve yurtiçi pazarda artan talebe bağlı olarak treyler teslimat süresi 14 ayı buluyor. Yeni yatırımların devreye girmesi ile teslimatlar makul sürelere çekilecek. Yurt içi ve yurtdışı satış cirosu dikkate alındığında Türkiye treyler pazarının yüzde 24’üne sahibiz. Türk müşteriler uzun vadeli sipariş vermezdi, 2020 sonrası otomotiv, ticari araçlar, kamyon, treyler pazarında yansıyan rakamlar bizim için istikrarlı beklentiyi ortaya koydu. Pazardaki bu talebin artarak devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.