KSO Başkanı Zeytinoğlu işgücü verilerini değerlendirdi

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı işgücü verilerini değerlendirdi. İşsizlik oranındaki artışa dikkat çeken Zeytinoğlu, istihdamın uzun vadeli planlamalar ve yabancı sermaye yatırımlarıyla güçlendirilebileceğini söyledi. Zeytinoğlu, “Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 8.5 olarak açıklandı. Temmuz ayına göre 0.4 puan arttı, bir önceki yılın ağustos ayına göre ise aynı kaldı. Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda, temmuzdan ağustosa çalışabilir nüfus; 44 bin kişi, işgücü; 376 bin kişi, istihdam edilenler ise 208 bin kişi artmış. Asıl izlenmesi gereken toplam çalışan sayısı, ağustos itibariyle 32 milyon 829 bin kişi oldu. Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise yüzde 29,7 olarak gerçekleşti. Burada da aylık bazda 0.1 puan, geçen yıla göre 2.2 puanlık artış olduğunu görüyoruz. Genç nüfustaki işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0.8 puan artış göstererek yüzde 16 oldu” diye konuştu.

“Çalışan sayısının daha yüksek seviyelere ulaşmalı”

Zeytinoğlu, “Her zaman dile getirdiğimiz, nüfusumuza oranla çalışan sayısının daha yüksek seviyelere ulaşması gerektiğini düşünüyoruz. Bize benzer nüfusa sahip Almanya’da 46,1 milyon çalışan var ve üstelik onlar bizden 10,5 yaş daha yaşlılar. Bizim de işsizlik konusunda sadece orta vadeli değil uzun vadeli bir planımız da olmalı. Bunu da ülkemize yabancı sermayenin de çekilmesiyle başarabileceğimizi düşünüyoruz. 8 Eylül tarihinde açıklanan 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programdaki reformlar sayesinde yatırım iklimini iyileştirerek, AB başta olmak üzere tüm dünyadan tekrar yatırım çekebileceğimizi temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.