KSO Başkanı Zeytinoğlu Mart ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre mart ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Mart ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 73.5 ile geçen yılın aynı ayına göre 3.8 puan, Şubat ayına göre 1.7 puan geriledi. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise Mart’ta yüzde 71 ile geçen yıl ile aynı seviyede gerçekleşirken, Şubat ayına göre 0.4 puan arttı.” dedi.

Kapasite kullanımlarında Kocaeli’nin pozitif ayrıştığını ifade eden Zeytinoğlu, ihracat yapan bir il olmasının faydaları olduğunu söyledi. “İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 65’i kapasite kullanım oranlarının arttığını bildirdi.” diyen Zeytinoğlu, Kocaeli firmalarının gelecek dönem beklentilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Zeytinoğlu, “Mart ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının nisan ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; firmalarımızın yüzde 22’si Nisan ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 16’sı azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 62’sinde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 18’i dış siparişlerinin nisan ayında arttığını belirtirken, yüzde 14’ü azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 68’inde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.” dedi.