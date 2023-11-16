KSO Başkanı Zeytinoğlu’ndan bütçe değerlendirmesi

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ekim ayı bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Ekim ayında bütçe gelirleri 473.75 milyar TL, bütçe giderleri 569.21 milyar TL olarak gerçekleşti. Giderlerdeki artış yüzde 85.2 olurken, gelirlerdeki artış yüzde 111.3 oldu. Gelirlerdeki artış oranının giderlerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen bütçe Ekim’de 95.46 milyar TL açık verdi. Bu gelişmeyle Ocak-Ekim dönemi bütçe açığı ise 608.06 milyar TL’ye yükseldi” dedi.

Denk bütçe

Zeytinoğlu, “OVP tahminine göre yılsonu bütçe açığının 1.63 trilyon TL olduğunu biliyoruz. Ancak sanayicilerin daha düşük maliyetle daha fazla kredi imkânına ulaşabilmesi açısından denk bütçenin önemini ifade edebiliriz” şeklinde konuştu.

Vergi gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 125.2 arttı

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Bütçe gelirleri kapsamında vergi gelirleri ekim ayında 409.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 125.2 arttı. Alt kalemlerine baktığımızda gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 109.5’lik, dâhilde alınan mal ve hizmet vergilerinde yüzde 160.1’lik, ÖTV’de yüzde 130.3’lük artışlar olduğunu görüyoruz. Giderler tarafında ise cari transferler kaleminde yüzde 97.1, mal ve hizmet alım giderlerinde yüzde 68.2, sermaye giderlerinde yüzde 135.3, sermaye transferlerinde ise yüzde 628.7’lik artışlar dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.