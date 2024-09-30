KTO’nun eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya Ticaret Odası’nın Eylül Ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı, KTO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Konya Defterdarı Recep Bora konuk olarak katıldı. Konya iş âleminin temsilcileriyle bir araya gelen Bora, 1 Eylül 2024 tarihi itibariyle Konya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Vergi Daireleri ile Muhasebat ve Muhakemat birimlerinin Konya Deftardarlığı çatısı altında Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı tek tip teşkilat yapısına kavuştuğunu söyleyerek yeni yapılanma kapsamında oluşan birimler ve Deftardarlğın işleyişi hakkında bilgi verdi.

Konya’daki vergi mükelleflerinin sayısını da paylaşan Bora, Konya’da vergi tahakkuku tahsilat gerçekleşme oranının 2023 yılında yüzde 91,5’e yükseldiğini bu oranla Konya’nın Türkiye’de 22. sıradan, 9. sıraya geldiğini ifade ederek, bu başarının gerçekleşmesinde iş aleminin büyük katkısı olduğunu söyledi. Bora, 7524 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri hakkında sunum yaparak Komite ve Meclis Üyelerinin sorularını cevapladı.

“Merkez Bankası’nın kademeli faiz indirimine gitmesini bekliyoruz”

Bora’nın konuşmasının ardından Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı’na geçildi. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Meclis ve Meslek Komiteleri Üyelerimizle bir araya gelen Konya Defterdarımız Sayın Recep Bora’ya katılımları için teşekkür ediyorum. İş alemi olarak Konya Defterdarlığımızla uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. Vergi politikalarında önceliğin kayıt dışılıkla ve kayıt dışılığın yol açtığı haksız rekabetle mücadele olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sayede, vergi sistemimiz daha şeffaf ve adil bir yapıya kavuşacaktır” dedi.

Konuşmasına, Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve beklentileri değerlendiren sunumla devam eden Başkan Öztürk, iş aleminin gündeminde yer alan faiz indirimi konusuna değinerek “İç talebi canlandırabilecek bir faiz indirimi görebilmemiz için, öncelikle TL'ye olan güvenin kalıcı bir şekilde oluşmasına ve enflasyonun Türkiye ekonomisinin en azından düşük çift haneli seviyelere ulaşılmasına ihtiyaç duymaktayız. Merkez Bankası’ndan enflasyonu tekrardan körüklemeyecek şekilde kademeli olarak faiz indirimine gitmesini bekliyoruz” dedi.

Orta Vadeli Program’la (OVP) belirlenen hedef göstergeleri değerlendiren Öztürk, “Orta Vadeli Programın amacı, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve gelirin toplumun tüm kesimlerine adil dağıtılması olarak belirlendi. Reel sektörün temel beklentisinin, fiyat istikrarının sağlanması, enflasyonun hedeflenen rakamlara ve nihayetinde tek haneye düşürülmesi, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir büyüme, istihdamın artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yapısal reformlara öncelik verilmesi olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz” dedi.

Başarılı komiteler ödüllendirildi

Konya Ticaret Odası’nın Müşterek Meslek Komiteleri ve Eylül ayı Meclis Toplantısı kapsamında Meslek Komiteleri Ödül Töreni programı gerçekleştirildi.

Başkan Öztürk, “Bugün ilkini geçekleştirdiğimiz ve geleneksel hale getirmeyi planladığımız Meslek Komiteleri Ödüllendirme Programımızda ödül alan meslek komitesi üyelerimizi tebrik ediyor, Odamız faaliyetlerine sağladıkları katkı için teşekkür ediyorum. Meslek Komitelerimizin bu dönemde üye odaklı başarılı çalışmalarını çok değerli bulmaktayız. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlarda reel sektörün sıkıntılarına çözüm olabilmek amacıyla Üyelerimizle daha fazla iletişim içinde olmaya önem vermekteyiz. Komitelerimizin, sektörlerinin beklentileri, üyelerimizin ilettikleri görüş ve talepleriyle ilgili değerlendirmelerini Yönetim Kurulu olarak TOBB ve ilgili Bakanlıklılara iletmeye devam edeceğiz” dedi.

2022 yılı Aralık ayı ile 2024 yılı Ağustos ayı arasındaki 21 aylık dönemde, Komite faaliyetleri ve Oda üyelerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında en başarılı komitelere ödülleri KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve Meclis Başkanı Ahmet Arıcı tarafından takdim edildi.