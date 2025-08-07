Küpeli: KOBİ tanımında yapılan güncellemeyi destekliyoruz

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için önemli bir düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KOBİ tanımında yapılan değişiklikle birlikte yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler artık KOBİ statüsünde değerlendirilecek. Böylece, bugüne kadar büyüme ivmesini kaybetmeden yol alan, ancak mevcut tanım nedeniyle desteklerin dışında kalan birçok orta ölçekli sanayi işletmesi yeniden KOBİ kapsamına alınmış olacak.

KOBİ’lerimiz önemli avantajlar elde edecek

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, söz konusu düzenlemeyi yerinde ve zamanında alınmış bir karar olarak değerlendirdi. Küpeli yaptığı açıklamada, “Uzun süredir dile getirdiğimiz bir talebin karşılık bulmasından memnuniyet duyuyoruz. Günümüz ekonomik koşullarında KOBİ tanımında yapılan bu güncelleme, özellikle orta büyüklükteki sanayi işletmelerimiz için hayati önemdedir. 500 milyon TL sınırı, üretim kapasitesi ve ciro hacmi artan firmalarımızı KOBİ desteklerinden mahrum bırakıyor, rekabet güçlerini zayıflatıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte çok sayıda işletmemiz yeniden KOBİ kapsamına alınacak ve hem finansal desteklere erişimde hem de proje başvurularında önemli avantajlar elde edecek” diye konuştu.

Alınan karar bugünü değil geleceği şekillendirecek

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha çok desteklenmesinin, sanayide sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından kritik olduğuna dikkat çeken Küpeli, alınan kararın sadece bugünü değil, geleceği de şekillendireceğini vurguladı.

“Kararın sanayi üretimine, teknolojik dönüşüme ve rekabetçiliğe doğrudan katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diyen Küpeli, “Özellikle üretim üssü haline gelen bölgemizde, son yıllarda kapasitesini büyüten, istihdamını artıran ve ihracat yapan birçok işletme, sırf 500 milyon TL barajını geçtiği için desteklerin dışında kalıyordu. Şimdi bu işletmelerimiz yeniden destek havuzuna dahil olacak. Bu, onların sadece bugününü değil; gelecekteki yatırım kararlarını da olumlu etkileyecek. KOBİ’lerin güçlenmesi demek, Türkiye ekonomisinin sağlam temellere dayanması demektir. Bu kararla birlikte Eskişehir OSB’deki birçok firmamızın önü açılmıştır. Sadece cirosu değil, katma değeri, ihracatı, istihdamı ve vizyonu olan işletmeler yeniden destek çemberinin içine girmiştir. Bu kararın sanayi üretimine, teknolojik dönüşüme ve rekabetçiliğe doğrudan katkı sağlayacağını düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.

"Sanayicimizin talebine kulak veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim"

Açıklamasında hükümete ve ilgili kurumlara teşekkürlerini de ileten Nadir Küpeli, “Sanayicimizin sesine kulak vererek bu doğru adımı atan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a, KOSGEB ve diğer ilgili tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Eskişehir OSB olarak üretimin, yatırımın ve istihdamın yanında olmaya, sanayicimizin haklı taleplerini dillendirmeye devam edeceğiz” dedi.