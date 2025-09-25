Küpeli: "Sanayimize ve ülkemize yüksek donanımlı bireyler kazandırıyoruz"

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) tarafından kurulan ve kısa sürede ülkenin en saygın mesleki eğitim kurumlarından biri haline gelen Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TEKNOFEST 2025’te elde ettiği tarihi başarıyla adını Türkiye’nin zirvesine altın harflerle yazdırdı. Okul Teknik Müdür Yardımcısı Mehmet Burhan Aytaç yönetiminde, Elektrik Alanı Öğretmeni Mustafa Gedik rehberliğinde çalışmalarını yürüten lise öğrencileri Batuhan Babadağ, Nehir Tolan, Melih Kığılcım ve Yiğit Taha Corcor’dan oluşan ekip; proje tabanlı çalışmalar, güvenli tesisat uygulamaları, pano montajı, enerji analizi ve sistem entegrasyonu gibi alanlarda sergiledikleri üstün teknik beceriyle jüriyi etkileyerek tüm rakiplerini geride bıraktı. Gençler, 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 2025 TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması “Elektrik Tesisatı ve Pano Montörlüğü” kategorisinde birinciliğine ulaşarak Türkiye Eskişehir’in gururu oldu. Yarışma öncesi Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin standını ziyaret eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gençlerle yakından ilgilendi. Öğrencilerle sohbet ederek projeleri hakkında bilgi alan Bayraktar, öğrencilerin heyecanına ortak oldu ve başarı dileklerini iletti.

“Eskişehir sanayisinin geleceği emin ellerde”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, öğrencilerin elde ettiği Türkiye birinciliğinin hem Eskişehir hem de Türkiye için gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Öğrencilerimizin TEKNOFEST’te kazandığı bu büyük başarı, mesleki eğitimin ve nitelikli insan gücünün ülkemiz için ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Özel EOSB MTAL’i kurarken amacımız, sanayimize ve ülkemize yüksek donanımlı bireyler kazandırmaktı. Bugünkü başarı, vizyonumuzun ne kadar yerinde ve ileriye dönük olduğunu kanıtlıyor. Öğrencilerimizin elde ettiği birincilik, sadece teknik bir başarı değil; aynı zamanda geleceğe güvenle bakmamız için de güçlü bir işarettir. Onların gösterdiği azim ve kararlılık, bizlere sanayimizin geleceğinin emin ellerde olduğunu göstermektedir. Eskişehir sanayisini eğitim verdiğimiz bu evlatlarımız yükseltecek ve ileriye taşıyacak” diye konuştu.

“Eskişehir’i ve okulumuzu en iyi şekilde temsil ettiler”

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç ise öğrencilerin tarihi başarısını şu sözlerle değerlendirdi: “Öğrencilerimiz, disiplinli çalışmaları, teknik bilgi birikimleri ve azimleri sayesinde Türkiye’nin en prestijli teknoloji festivalinde birincilik elde ederek Eskişehir’i gururlandırdılar. Bu birincilik, sadece bir yarışma derecesi değildir; aynı zamanda okulumuzun uygulamalı eğitim modeli, proje kültürü ve yenilikçi yaklaşımının somut bir sonucudur. Öğrencilerimiz, teorik bilginin yanı sıra pratikte de yetkin olduklarını kanıtladılar. İnanıyorum ki bu gençler, yarının sanayisinde ülkemizi en ileri seviyelere taşıyacak öncü mühendisler, teknisyenler ve girişimciler olacaktır.”